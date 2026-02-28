경찰, '공천헌금 의혹' 김병기 최측근-전 동작구의원 대질조사

경찰이 김병기 무소속 의원에게 공천헌금을 건넨 혐의를 받는 전 동작구의원과, 전달책으로 의심받는 이지희 동작구의회 부의장을 대질 신문했다. 이 부의장은 김 의원의 최측근으로 알려진 인물이다.

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.2.27 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

28일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 오후 공천헌금 탄원서를 썼던 전모 전 구의원과 김 의원의 최측근인 이 부의장을 불러 약 2시간 동안 공천헌금 전달 의심 정황에 대해 대질 조사를 벌였다.

전씨는 2023년 12월 '김 의원 측에 정치 헌금을 건넸고 총선 뒤 돌려받았다'는 내용의 탄원서를 더불어민주당 지도부에 제출한 인물이다. 그는 탄원서에 2020년 총선을 앞두고 동작구청 주차장에서 김 의원의 배우자에게 1000만원을 건넸으며, 총선 이후 이 부의장이 김 의원 지역 사무실에서 돈을 돌려받았다고 주장하고 있다.

이 과정에서 이 부의장은 전씨에게 "저번에 (김 의원) 사모님한테 말했던 돈을 달라"며 전화로 현금을 요구하는 등 전달책 역할을 한 것으로 의심된다.

다만 이 부의장은 이 같은 의혹 일부를 부인하고 있다. 이에 경찰은 이들을 불러 양측 주장을 대조하고, 전날 2차 소환한 김 의원에게도 같은 사실을 물은 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 지난 26일부터 이틀간 김 의원을 피의자 신분으로 불러 28시간이 넘는 고강도 조사를 진행했다. 경찰은 김 의원의 1·2차 진술을 분석해 수사 방향을 정할 계획이다. 곧바로 신병 확보에 나서거나, 수사에 미진한 부분이 있을 경우 3차 소환 조사를 실시할 것으로 보인다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



