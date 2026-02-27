<과장급 전보>
▲부동산평가과장 황윤언 ▲모빌리티총괄과장 강태석(3월3일자)
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
[인사]국토교통부
2026년 02월 27일(금)
