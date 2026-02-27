풍납동 모아타운 현장 찾은 오세훈 "전방위적 행정 지원"

27일 송파구 풍납동 모아타운 사업지를 찾은 오세훈 서울시장이 대상지 현황을 살펴보고 있다. 서울시 AD 원본보기 아이콘

오세훈 서울시장이 송파구 풍납동 모아타운 사업 대상지를 찾아 행정 지원을 약속했다.

오 시장은 27일 풍납동 483-10일대를 방문해 사업성을 개선하고 기간은 줄이는 등 전방위적 행정 지원을 하겠다고 했다.

해당 지역은 풍납토성이 인접한 문화재 보존관리지역으로 문화재 앙각 적용에 따른 높이 제한과 올림픽로변 조망가로 특화경관지구 층수 제한의 이중 규제를 받아 그동안 개발이 어려웠던 노후 저층 주거지다.

강남권 최초로 서울주택도시개발공사(SH)가 참여하는 공공관리 시범 사업지로 선정되면서 정비사업을 통해 20층 규모 930세대(임대 94세대 포함) 규모의 단지로 탈바꿈할 전망이다.

SH는 특수한 지역 여건으로 정비사업 추진에 어려움을 겪는 곳에 사업 관리계획 수립, 조합 설립 등을 지원하고 있다.

오 시장은 "빠르고 원활한 사업 추진을 피부로 느끼실 수 있도록 관계 부처 협의, 규제 개선 등 다각적인 노력을 기울여 나가겠다"고 밝혔다.





