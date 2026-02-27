본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

풍납동 모아타운 현장 찾은 오세훈 "전방위적 행정 지원"

이정윤기자

입력2026.02.27 18:06

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
27일 송파구 풍납동 모아타운 사업지를 찾은 오세훈 서울시장이 대상지 현황을 살펴보고 있다. 서울시

27일 송파구 풍납동 모아타운 사업지를 찾은 오세훈 서울시장이 대상지 현황을 살펴보고 있다. 서울시

AD
원본보기 아이콘

오세훈 서울시장이 송파구 풍납동 모아타운 사업 대상지를 찾아 행정 지원을 약속했다.


오 시장은 27일 풍납동 483-10일대를 방문해 사업성을 개선하고 기간은 줄이는 등 전방위적 행정 지원을 하겠다고 했다.

해당 지역은 풍납토성이 인접한 문화재 보존관리지역으로 문화재 앙각 적용에 따른 높이 제한과 올림픽로변 조망가로 특화경관지구 층수 제한의 이중 규제를 받아 그동안 개발이 어려웠던 노후 저층 주거지다.


강남권 최초로 서울주택도시개발공사(SH)가 참여하는 공공관리 시범 사업지로 선정되면서 정비사업을 통해 20층 규모 930세대(임대 94세대 포함) 규모의 단지로 탈바꿈할 전망이다.


SH는 특수한 지역 여건으로 정비사업 추진에 어려움을 겪는 곳에 사업 관리계획 수립, 조합 설립 등을 지원하고 있다.

오 시장은 "빠르고 원활한 사업 추진을 피부로 느끼실 수 있도록 관계 부처 협의, 규제 개선 등 다각적인 노력을 기울여 나가겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기