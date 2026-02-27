1월 거주자 외화예금 14억원↓…美달러·엔화 여전히 증가

일부 기업, 경상대금 지급에 유로화 급감

달러화, 환율 하락에 개인예금 중심 증가

지난달 말 거주자 외화예금이 2012년 6월 이후 최대치였던 지난해 12월 말에 비해 다소 감소한 14억달러 감소한 것으로 나타났다. 다만 일부 기업이 지난해 12월 일시 예치한 유로화를 경상대금으로 치르느라 줄어든 것일 뿐 달러·엔화 투자자 예탁금이 여전히 늘고 있다.

한국은행이 26일 발표한 '2025년 1월 중 거주자 외화예금 동향'에 따르면 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1180억3000만달러로 집계됐다.

미국 달러화와 엔화 등 예금은 늘었지만, 유로화 예금이 감소하며 전체 거주자외화예금이 줄었다. 지난달 말 미국 달러화는 전월 대비 4억달러가량 증가한 963억4000만달러, 엔화는 5억2000만달러 증가한 95억1000만달러로 나타났다. 반면 유로화는 지난해 12월 대비 23억6000만달러 감소한 93억9000만달러, 위안화는 7000만달러 줄어든 13억8000만달러였다. 한은은 "유로화 예금은 일부 기업이 12월 중 예치했던 경상대금을 거래처에 지급하며 감소한 것"이라며 "엔화 예금은 기업의 경상대금 수취, 증권사의 엔화채권 매입 자금 등이 예치되면서 증가했고, 달러화 예금도 1월 하순 원·달러 환율이 하락해 개인예금 중심으로 늘었다"고 설명했다. 지난달 21일 원·달러 환율은 1471.3원이었지만 29일 1426.3원으로 45원 내렸다.

주체별로는 기업예금 중심으로 줄었다. 기업예금은 18억2000만달러 감소한 1006억8000만달러를 기록했다. 개인예금은 173억5000만달러로 4억2000만달러 증가했다. 은행별로는 국내은행이 27억2000만달러 감소한 988억8000만달러, 외은지점이 13억2000만달러 늘어난 191억5000만달러였다.





