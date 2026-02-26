영천시, 전국 최초 '군인자녀 모집형 자공고' 영천고 개교 준비 현장 점검

3월 개교 앞두고 막바지 점검…남녀공학 전환·전국 단위 신입생 모집 완료

사교육 없는 공교육 혁신 모델 구축, 지역 교육 경쟁력 강화 기대

영천시가 전국 최초로 시도되는 '군인자녀 모집형 자율형 공립고'의 성공적인 출범을 위해 현장 행보에 나섰다.

영천시는 26일 오는 3월 전환 개교를 앞둔 영천고등학교(이하 영천고)를 방문해 막바지 준비 상황과 교육 환경을 집중 점검했다고 밝혔다.

이번 방문은 국방부와 교육부가 협력한 새로운 교육 모델의 첫 출발을 독려하고, 현장의 애로사항을 확인하기 위해 마련됐다.

2024년 군인자녀 모집형 자율형 공립고로 정식 지정된 영천고는 올해부터 큰 변화를 맞이한다.

우선 기존 남고에서 남녀공학으로 전환됐으며, 신입생 모집 결과도 성공적이다.

올해 신입생은 ▲전국 단위 군인자녀 66명 ▲일반자녀(경북 및 영천 지역) 72명 ▲정원 외 모집 등을 포함해 총 144명으로, 전국 각지의 인재들이 영천으로 모여들며 개교 전부터 높은 관심을 입증했다

영천고는 전교생 기숙사 운영을 기반으로 사교육에 의존하지 않는 공교육 체계를 구축하고, 지역 유일의 과학 중점고로서 방과후 교과프로그램, 주말 특기적성 활동, 방학 집중캠프 등 특색 있는 교육과정을 운영한다.

사관학교 진학을 위한 사관스쿨을 비롯해 국제교류, 리더십 아카데미, 교과 융합 프로젝트, 학생 주도 토론회 등 학생 참여형 프로그램도 강화해 나갈 계획이다.

또한 자율형 공립고 2.0 지정기간 동안 교육부와 교육청으로부터 매년 각 1억원의 재정지원과 특목고·자사고 수준의 교육과정 자율성을 부여받아 학생들의 특성과 수요를 반영한 맞춤형 교육이 가능하다.

여기에 국방부와 영천시의 추가 지원이 더해져 전국 최고 수준의 교육 환경이 조성될 전망이다.

영천시 관계자는 "영천고의 성공적인 정착을 통해 지역 학생들에게 다양한 교육 기회를 제공하고, 군인자녀와 지역인재를 양성하는 교육도시로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



