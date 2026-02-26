본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

소상공인 단체 "대형마트 새벽배송은 사형선고…논의 중단하라"

이서희기자

입력2026.02.26 13:56

수정2026.02.26 14:06

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

재벌기업 온라인·새벽배송 허용 규탄 기자회견
"공식 협의체에 이해당사자 참여해야"

"골목상권은 우리 경제의 모세혈관입니다. 모세혈관이 막히면 몸 전체가 썩어들어갑니다."


소상공인들이 당정의 대형마트·준대규모점포 새벽배송 허용 움직임을 '골목상권에 대한 사형선고'로 정의하고 논의를 즉각 중단할 것을 촉구했다.

한국수퍼마켓협동조합연합회가 26일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 '재벌기업 온라인, 새벽배송 허용 규탄 기자회견'을 개최하고 있다. 중소기업중앙회

한국수퍼마켓협동조합연합회가 26일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 '재벌기업 온라인, 새벽배송 허용 규탄 기자회견'을 개최하고 있다. 중소기업중앙회

AD
원본보기 아이콘

송유경 한국수퍼마켓협동조합연합회 회장은 26일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '재벌기업 온라인·새벽배송 허용 규탄 기자회견'에서 "지금 골목상권은 장사가 안되는 수준을 넘어 버티는 것 자체가 일인 참담한 생존의 벼랑 끝에 서 있다"며 "정치권이 '공정 경쟁'이라는 허울 좋은 명분 아래 유통산업발전법을 개악해 소상공인의 마지막 숨통을 조이려 하고 있다"고 강조했다.

이어 거대 온라인플랫폼의 독주를 막기 위해 대형마트 규제를 풀어야 한다는 당정의 논리에 대해 "빈대 잡으려고 초가삼간 태우는 격이며, 거대 공룡들의 싸움에 아무 죄 없는 중소 상인들이 왜 희생양이 되어야 하느냐"고 비판했다.


이날 한국수퍼마켓협동조합연합회의 권역별 회장단은 차례로 발언대에 올라 유통법 개정안의 부당함을 지적했다. 송홍철 경기인천권역 회장은 "재벌기업이 경영하는 대형마트와 기업형 슈퍼마켓이 심야 시간대 배송을 시작한다면, 도심 곳곳은 거대 물류 거점이 될 것이며 우리 동네 수퍼의 유일한 무기인 '근접성'과 '신속성'은 흔적도 없이 사라질 것"이라고 우려했다.


임길재 충청강원권역 회장은 "독점적 시장 구조는 또 다른 대기업에 특혜를 준다고 해결되지 않는다"며 "지금 시급히 손봐야 할 것은 소상공인을 보호해온 최소한의 규제가 아니라, 플랫폼의 독점 남용"이라고 꼬집었다.

연합회는 정부와 여당을 향해 대형마트 새벽배송 허용 논의를 즉각 중단하고, 온라인 플랫폼 규제 논의에 집중할 것을 촉구했다. 또 유통 구조 개편에 대한 논의를 수퍼마켓·전통시장 등 이해당사자가 참여하는 공식 협의체에서 처음부터 다시 논의할 것을 요구했다.


소상공업계 관계자는 "유통법 개악 시도가 철회될 때까지 전국 중소유통 종사자 가족 10만명과 함께 끝까지 싸우겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 낼 돈 없다"더니…딸 출근가방엔 1억, 세면대 밑 김치통엔 2억 "세금 낼 돈 없다"더니…딸 출근가방엔 1억, 세면... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

잇단 해킹 사고에 기업 사이버보험 가입 7000건 돌파...작년 42% 급증

새로운 이슈 보기