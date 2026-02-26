GS건설, 'iF 디자인 어워드 2026'서 4개 부문 수상

'iF디자인 어워드 2026' 제품 디자인 Lighting 부문으로 수상한 자이 조명 디자인. GS건설 AD 원본보기 아이콘

GS건설은 국제 디자인 어워드인 'iF 디자인 어워드 2026'에서 '제품 디자인Lighting부문' 조명 디자인 3개와 '주거 인테리어 부문'에서 메이플자이 커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'이 각각 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.

본상을 수상한 자이의 조명 디자인은 히든 라이팅 시스템, 조명·스피커 일체형 직부등, 다운라이트 3개다. 디자인·기능·지속가능성을 균형 있게 통합한 조명 솔루션으로 평가받아 수상작으로 선정됐다.

주거 인테리어 부문에서 본상을 수상한 메이플자이 커뮤니티 클럽자이안은 세대 간 교감과 사적인 공간과 이웃 교류공간을 나누어 배치해, 조화로운 공간 디자인으로 조성했다.

GS건설 관계자는 "이번 iF 디자인 어워드 수상은 자이가 지향하는 고객의 경험을 디자인하는 브랜드로서 가치를 인정받은 성과"라며 "앞으로도 차별화된 고객 경험을 위한 기술 및 디자인 역량 강화에 지속적으로 투자할 것"이라고 밝혔다.

한편, 'iF 디자인 어워드'는 1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 디자인 분야 국제적으로 권위 있는 상으로, 독일 '레드닷 디자인 어워드', 미국 'IDEA'와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



