쎄노텍, 수산화코발트 첫 양산 출고…이차전지 고기능 첨가제 사업 확대

임춘한기자

입력2026.02.26 09:44

첨단 세라믹 복합 소재 전문기업 쎄노텍 은 이차전지 핵심 소재인 '수산화코발트' 첨가제의 첫 양산 물량 출하를 완료하며 이차전지 소재 시장 내 포트폴리오 다변화에 나섰다고 26일 밝혔다.


이번 수산화코발트 양산 출하는 쎄노텍이 기존 지르코늄계 소재 중심의 사업 구조를 넘어 이차전지 첨가제 분야로 사업 영역을 본격 확대했다는 점에서 의미가 크다. 특히 고성장 배터리 소재 시장에 대한 실질적인 매출 기반을 확보했다는 점에서 사업 포트폴리오 전환의 신호탄으로 평가된다.

수산화코발트는 니켈·코발트·망간(NCM) 양극재의 결정 구조 안정성을 높이고 전기화학적 성능을 개선하는 핵심 기능성 소재다. 배터리의 고에너지 밀도화가 진행될수록 소재의 균일성과 고순도 구현 역량이 중요한 진입장벽으로 작용한다. 쎄노텍은 오랜 기간 축적해온 세라믹 분체 제어 및 입자 설계 기술을 바탕으로 양산 공정을 조기에 안정화했으며 고객사의 품질 기준을 통과했다.


이번 성과는 글로벌 이차전지 소재 선도 기업 유미코아와의 전략적 협업이 실제 매출로 이어졌다는 점에서도 주목된다. 양사는 지난해 체결한 업무협약(MOU)을 기반으로 안정적인 공급망 구축과 품질 검증 체계 고도화, 글로벌 시장 진입 전략 수립 등 전방위 협력을 이어왔다. 단순 공급 계약을 넘어 기술과 공급망 전반을 아우르는 파트너십을 구축함으로써 쎄노텍은 글로벌 원자재 시장 변동성 속에서도 원료 수급과 판로를 동시에 확보하게 됐다. 이는 향후 실적 가시성을 높이는 요소로 평가된다.


쎄노텍은 코발트 계열 소재와 기승인 받은 5개 제품을 기반으로 차세대 배터리용 기능성 첨가제 라인업을 강화할 계획이다. 이를 통해 글로벌 배터리 공급망 내 핵심 소재 파트너로 자리매김한다는 전략이다.

쎄노텍 이주성 대표이사는 "이번 이차전지 양극재용 수산화코발트 첫 양산 출하는 산업용 세라믹 중심의 사업 구조에서 이차전지 소재 분야로 전환되는 변곡점"이라며 "공정 최적화와 생산 안정화를 통해 글로벌 고객사의 양산 수요에 안정적으로 대응하고 공급 규모를 단계적으로 확대하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
