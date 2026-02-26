공천 헌금 수수 등 13가지 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 26일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다.
[포토] '13개 의혹' 김병기, 경찰 출석
2026년 02월 26일(목)
공천 헌금 수수 등 13가지 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 26일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다.
