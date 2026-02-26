본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

주택정책 패러다임 전환…건산연, '주택·도시 재탄생 전략' 세미나 개최

입력2026.02.26 09:08

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 3월18일 세미나 개최
건설업 한계 극복 방안 모색

한국건설산업연구원이 건설산업의 구조적 한계와 혁신을 주제로 내달 18일 강남구 건설회관에서 '주택·도시, 재탄생 전략' 세미나를 개최한다.


이번 세미나는 저성장 기조와 시장 불확실성 확대, 지역 격차 및 인구 구조 변화로 심화되고 있는 건설업의 한계를 극복하고 주택과도시 생태계 전반의 질서를 재정립하고자 기획됐다.

주택정책 패러다임 전환…건산연, '주택·도시 재탄생 전략' 세미나 개최
AD
원본보기 아이콘

건설산업연구원은 지난해 개원 30주년에 맞춰 발표된 '건설 재탄생(Rebirth)' 1주년을 맞아 실행력 강화를 위한 구체적 실천 방안 제시하겠다는 계획이다.

건설산업연구원은 2022년부터 금융과 스마트건설, ESG 등 부문별 특화연구를 진행하며 건설산업 재탄생을 위한 이론, 정책적 체계를 구축해왔다. 이를 바탕으로 산업의 근본적인 패러다임 전환을 위한 3대 원칙(▲ 갈등·경쟁 → 공정·상생 산업, ▲분절·파편 → 융합·확장 산업, ▲규제·관리 → 자율·혁신 산업)을 제시한 바 있다.


이번 세미나에서는 내달 18일 1회 '주택·도시 부문'을 시작으로, 4월 7일 '건설 재탄생 2.0 : 건설 AI 대전환'을 주제로 발표를 진행한다. 첫 번째 세미나는 현 정부의 정책 방향 공유와 함께 시장의 구조적 진단, 실효적 공급 방안 등에 대한 발표로 구성된다. 주택과 도시 부문에서 실제 착공과 거주까지 정책과 시장에 대한 방향을 모색한다.


이충재 건설산업연구원 원장은 "지난해 연구원은 건설산업이 단순한 '부분 개선'이 아니라 '완전한 리셋'이 필요하다는 문제의식 아래 '건설 재탄생' 비전을 발표했다"며 "이번 세미나가주택시장 안정과 도시의 지속가능한 발전을 위한 정책 및 산업 전략을 종합적으로 모색하는 공론의 장이 되길 바란다"고 말했다.



AD

꼭 봐야할 주요뉴스

일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳 일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기