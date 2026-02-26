에버랜드, 3월 '매운맛 스쿨' 이벤트 진행…"교복·과잠 입고 입장 할인"

학창시절 추억의 놀이문화 테마

추억의 문방구 컨셉 굿즈 판매

떡볶이 등 이색 분식 메뉴도

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 신학기 시즌을 맞아 3월 한 달간 '매운맛 스쿨' 왓에버 시리즈를 진행한다.

26일 삼성물산에 따르면 왓에버 시리즈는 에버랜드가 매월 단 한 달간만 선보이는 월간 큐레이션 프로젝트로, 3월에는 학생들의 대표 인기 메뉴인 떡볶이와 학창시절 추억의 놀이문화를 테마로 한 매운맛 스쿨을 통해 다양한 이색 콘텐츠를 선보일 예정이다.

메인 공간인 알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에는 에버랜드 레서판다 캐릭터인 레시가 다니고 있다는 스토리의 '덕복高(덕복 고등학교)' 체험존이 5일부터 오픈한다.

떡볶이 모양의 게이트를 지나 테마존에 입장하면 실제 학교 교실을 옮겨놓은 듯한 공간에서 선생님과 선도부 역할의 진행자가 고객들을 맞이한다.

또 담을 넘거나 떡볶이를 먹으러 뛰어가는 레시 포토존 등 신학기 분위기를 더하는 유쾌하고 재미있는 대형 포토스팟이 다양하게 마련돼 눈길을 사로잡고, 교복을 입은 레시 캐릭터와 함께하는 포토타임도 매일 2회씩 진행돼 SNS(사회관계망서비스) 인증 명소가 될 것으로 기대된다.

에버랜드 3월 왓에버 시리즈 '매운맛 스쿨' 홍보 이미지. 삼성물산. AD 원본보기 아이콘

특히 코인 시스템을 활용한 체험 프로그램이 다양하게 운영돼 남녀노소 재미있고 긴장감 넘치게 즐기기 좋다.

테마존 중앙 수업시간 존에서는 SNS에서 유행했던 '선생님 몰래 댄스파티' 미션이 진행되고, 바로 옆 미니게임존에서는 실내화 던지기, 코인 치기, 우유팩 컬링 등 학창시절 교실에서 많이 즐기던 놀이문화를 체험할 수 있는 특별 미션에 도전할 수 있다.

각 미션별로 성공 여부에 따라 입장시 지급받은 코인을 잃거나 추가로 획득할 수 있으며, 모은 코인은 레시 스티커, 추억의 장난감, 바오패밀리 키링, Q-Pass 등 다양한 경품으로 교환할 수 있다.

'추억의 문방구' 컨셉의 굿즈 매장도 운영돼 포스터 사인물, 장난감, 캐릭터 키링과 볼펜 등 아기자기한 굿즈를 다양하게 판매하며, 레시 한정판 스티커 등을 증정하는 추억의 뽑기판 이벤트에도 참여할 수 있다.

3월 한 달간 스낵버스터 레스토랑은 레트로 감성의 메뉴판과 포스트잇 낙서장 등 학창시절 분위기를 그대로 재현한 '삼월만나 분식' 분식집으로 변신해 마시멜로우 떡볶이, 신당동 짜장떡볶이, 갈떡꼬치, 컵볶이 등 다양한 이색 분식 메뉴를 새롭게 출시한다.

온오프라인 특별 이벤트도 다채롭게 마련돼 재미있고 실속 있는 혜택을 제공한다.

먼저 코끼리, 기린, 낙타 등 현재 로스트밸리 워킹사파리에서 만나볼 수 있는 초식동물 가운데 2026년을 대표할 반장을 뽑는 '순한맛 반장선거' 온라인 이벤트가 펼쳐진다.

에버랜드 모바일앱을 통해 원하는 동물에 투표하면 솜포인트를 증정하는 룰렛 이벤트에 참여할 수 있으며, 자신이 투표한 동물이 추후 반장에 선정될 경우 추첨을 통해 사파리 스페셜 투어도 선물 받을 수 있다.

또 3월 한 달간 교복이나 과잠바를 착용하고 현장 매표소에 방문하면 특별 우대가로 에버랜드 이용권을 구매할 수 있으며, 떡볶이 메뉴 할인과 축제콘텐츠존 우선입장 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>