[클릭 e종목]"NHN, 비게임 부문 수익성 개선…이익 성장 본격화"

한국투자증권은 26일 NHN에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만5000원을 유지했다. 지난해 4분기 실적 발표 이후 확인된 이익 체력 강화와 클라우드 부문 등 비게임 사업부의 수익성 개선이 주가 상승의 핵심 동력이란 분석이다.

이날 정호윤 한국투자증권 연구원은 최근 NHN의 주가 상승 배경에 대해 "올해 게임 사업부의 신작 출시와 웹보드 게임 규제 완화 등 호재도 있지만, 그보다는 4분기 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회하며 근본적인 이익 체력이 높아진 점에 주목해야 한다"고 설명했다.

정 연구원은 특히 비게임 사업부의 실적 개선 효과에 주목했다. 과거 게임 사업부는 매출 증가 시 앱스토어 수수료를 제외한 70%가 이익으로 직결되는 구조였다. 하지만 최근엔 기술 사업부 등 비게임 분야에서도 매출 증가가 수익성 개선으로 이어지고 있다.

실제로 지난해 4분기 게임 사업부의 매출은 직전 분기 대비 6.7% 증가하며 제한적인 성장세를 보였지만, 기술 사업부 매출이 직전 분기 대비 24.5% 급증하며 클라우드 부문의 수익성을 이끌었다. 정 연구원은 "NHN이 오랫동안 추진해 온 비게임 사업부의 비용 절감 노력이 매출 증가와 맞물리며 실적 개선 효과를 내기 시작했다"고 짚었다.

비게임 사업부의 연간 실적 추이도 긍정적이다. 비게임 부문 순이익은 2023년 1249억원 적자, 2024년 2902억원 적자(티메프 관련 일회성 비용 포함)를 기록했지만, 지난해엔 3분기 누적 기준 174억원 적자까지 손실 폭을 대폭 줄였다. 정 연구원은 "페이코의 꾸준한 구조조정과 클라우드 사업의 적자 축소, 그리고 적자가 지속되던 중국 커머스 사업 정리 등이 수익성 개선에 크게 기여했다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



