"고개 저으면 전화 거절"…갤럭시 버즈4 시리즈 새 기능 탑재

고개 끄덕이면 통화…'헤드 제스처' 기능

1만회 이상 시뮬레이션…인체공학 설계

주변 소음 제거…선명한 통화 품질 경험

삼성전자가 차세대 블루투스 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈' 2종을 공개했다. 버즈4 시리즈에는 고개를 움직이는 동작만으로 전화를 받을 수 있는 제스처 기능이 새롭게 도입됐다.

삼성전자는 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 '갤럭시 버즈4 프로'와 '갤럭시 버즈4'를 새롭게 선보였다.

삼성에 따르면 버즈4 시리즈는 다양한 사용자의 귀모양에 꼭 맞는 착용감을 위해 전 세계 1억개 이상의 귀 데이터 포인트와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 인체공학적으로 설계됐다.

이를 통해 장시간 착용해도 편안하고 운동 등 흔들림이 심한 상황에서도 쉽게 빠지지 않는다.

버즈4의 스템(기둥) 부분은 사용자가 손쉽게 손가락으로 음량이나 미디어를 조작할 수 있도록 금속으로 정교하게 설계됐다. 케이스는 반투명 커버로 디자인돼 수납 여부를 직관적으로 확인할 수 있게 했다.

갤럭시 버즈4 프로는 사운드의 강력한 저음 구현으로 몰입감을 한층 강화했다. 스피커의 진동 면적을 극대화하고 가장자리를 최소화한 베젤리스 우퍼를 최초 적용해 스피커의 유효 면적을 약 20% 확장했다. 고음을 정교하게 표현하는 트위터와 함께 향상된 2-way 스피커로 24bit 96kHz의 초고음질 오디오를 지원한다.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기능은 비행기 소음이 차단될 정도로 전작보다 업그레이드됐다. 또한 버즈4에서도 주변 소리 듣기가 지원돼 이어버드를 빼지 않아도 외부 소리를 편안하게 들을 수 있다.

고품질 통화를 위한 '슈퍼 클리어 콜' 기능은 머신 러닝 모델을 통해 사용자의 음성 패턴과 주변 소음을 분석해 불필요한 잡음을 제거해준다. 기존의 이어폰을 통한 블루투스 통화 대비 최대 2배 확장된 16kHz 음성 대역폭을 구현해 선명한 통화 품질을 경험할 수 있도록 한다.

버즈4 시리즈는 '헤드 제스처' 기능을 신규 탑재해 고개를 움직이는 동작만으로 전화를 받거나 빅스비를 제어할 수 있다. 예를 들어 요리나 운동 등 두 손을 사용할 수 없는 상황에서도 고개를 끄덕이거나 가로젓는 간단한 동작만으로 전화를 받거나 거절할 수 있다.

가격은 갤럭시 버즈4 프로가 35만9000원, 갤럭시 버즈4가 25만9000원이다. 색상은 흰색과 검정 두가지이며, 삼성닷컴 전용 색상으로 프로 모델에 한해 핑크 골드가 출시된다.

삼성전자는 27일 자정부터 버즈4 시리즈의 사전 판매를 시작하며, 다음 달 11일 국내 공식 출시한다. 사전 구매 고객은 다음 달 5일부터 제품 수령이 가능하다.





샌프란시스코(미국)=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



