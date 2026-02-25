본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

우원식 "5·18 개헌, 국민 압도적 찬성…국민투표법 3·1절 상정"

전영주기자

입력2026.02.25 15:23

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

5·18 개헌 촉구 국민결의대회

우원식 국회의장이 25일 "다음 달 1일 (본회의에) 국민투표법을 안건으로 상정할 것"이라며 "그전까지 토론한 뒤 역사적인 3·1절에 국민투표법을 통과시킬 수 있다"고 밝혔다.


우원식 국회의장이 25일 국회의원회관에서 5·18 정신 헌법전문 수록 촉구 결의대회에 참석해 이부영 자유언론실천재단 명예이사장과 대화하고 있다. 연합뉴스

우원식 국회의장이 25일 국회의원회관에서 5·18 정신 헌법전문 수록 촉구 결의대회에 참석해 이부영 자유언론실천재단 명예이사장과 대화하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

우 의장은 이날 오후 국회에서 열린 5·18 정신 헌법전문 수록 개헌 촉구 국민결의대회에서 "국회에서 1만2000명을 조사하고 2000명을 대면 면접했더니 90%의 압도적인 국민이 5·18 정신을 (헌법전문에) 반드시 넣자고 답했다"며 이같이 말했다.

그러면서 "국회 논의는 절차에 따라 진행할 테니 각 당에서 내부적으로 개헌을 논의할 수 있는 단위를 만들어주길 부탁한다"면서 "개헌특별위원회에서 논의하려면 각 당의 단위가 숙의를 통해 안을 제출해야 한다"고 설명했다.


정청래 더불어민주당 대표는 "(5·18 정신 헌법전문 수록은) 반민주·반인권을 구하는 길이고 대한민국 경제발전을 이룩하는 길이다. 국가발전의 핵심은 민주주의"라며 "5·18 정신을 헌법 넣자는 건 광주 사람만 좋자는 게 아니라 국민 모두 잘살자는 것"이라고 했다. 이어 "5·18 정신을 헌법전문에 넣자는 데 반대하는 사람은 아마도 대한민국 국민 아닐 것"이라고 경고했다.


이날 결의대회에서 개회사를 한 신극정 5·18 부상자회 회장은 "5·18 당사자로서 이 자리에 올랐다"고 운을 뗀 뒤 "우리가 염려하고 또 바라는 건 시급성을 이유로 졸속 처리하지 않는 것"이라고 전했다. 신 회장은 "먼 훗날 헌법전문 수록 이후 아쉬움이나 뒤늦은 후회가 없도록 더 세심하고 심도 있는 연구를 바란다"고 덧붙였다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기