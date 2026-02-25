우원식 "5·18 개헌, 국민 압도적 찬성…국민투표법 3·1절 상정"

5·18 개헌 촉구 국민결의대회

우원식 국회의장이 25일 "다음 달 1일 (본회의에) 국민투표법을 안건으로 상정할 것"이라며 "그전까지 토론한 뒤 역사적인 3·1절에 국민투표법을 통과시킬 수 있다"고 밝혔다.

우원식 국회의장이 25일 국회의원회관에서 5·18 정신 헌법전문 수록 촉구 결의대회에 참석해 이부영 자유언론실천재단 명예이사장과 대화하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우 의장은 이날 오후 국회에서 열린 5·18 정신 헌법전문 수록 개헌 촉구 국민결의대회에서 "국회에서 1만2000명을 조사하고 2000명을 대면 면접했더니 90%의 압도적인 국민이 5·18 정신을 (헌법전문에) 반드시 넣자고 답했다"며 이같이 말했다.

그러면서 "국회 논의는 절차에 따라 진행할 테니 각 당에서 내부적으로 개헌을 논의할 수 있는 단위를 만들어주길 부탁한다"면서 "개헌특별위원회에서 논의하려면 각 당의 단위가 숙의를 통해 안을 제출해야 한다"고 설명했다.

정청래 더불어민주당 대표는 "(5·18 정신 헌법전문 수록은) 반민주·반인권을 구하는 길이고 대한민국 경제발전을 이룩하는 길이다. 국가발전의 핵심은 민주주의"라며 "5·18 정신을 헌법 넣자는 건 광주 사람만 좋자는 게 아니라 국민 모두 잘살자는 것"이라고 했다. 이어 "5·18 정신을 헌법전문에 넣자는 데 반대하는 사람은 아마도 대한민국 국민 아닐 것"이라고 경고했다.

이날 결의대회에서 개회사를 한 신극정 5·18 부상자회 회장은 "5·18 당사자로서 이 자리에 올랐다"고 운을 뗀 뒤 "우리가 염려하고 또 바라는 건 시급성을 이유로 졸속 처리하지 않는 것"이라고 전했다. 신 회장은 "먼 훗날 헌법전문 수록 이후 아쉬움이나 뒤늦은 후회가 없도록 더 세심하고 심도 있는 연구를 바란다"고 덧붙였다.





