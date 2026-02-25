쏘카 지난해 영업익 232억 흑자전환…6개분기 연속 흑자

매출 4707억원…전년比 9% ↑

쏘카는 지난해 연결기준 영업이익이 232억원으로 잠정 집계돼 흑자로 전환했다고 25일 공시했다. 이로써 쏘카는 지난해 4분기까지 6개 분기 연속 영업흑자를 기록하게 됐다.

지난해 연간 매출액은 전년 대비 9% 증가한 4707억원을 기록했다. 매출총이익은 1020억 원으로 전년 대비 26.7% 성장했다.

쏘카는 수익성 개선의 배경이 '쏘카 2.0' 전략에 따른 차량 생애주기 이익(LTV) 극대화에 있다고 설명했다. 데이터 기반 수요 예측과 카셰어링과 쏘카플랜 간 차량 운영을 최적화하면서 차량 1대당 생애주기 매출총이익(2024년~2025년)은 1420만원을 기록했다. 이는 쏘카 2.0 도입 이전(2022년~2023년)보다 약 40% 상승한 수치다. 연간 가동률 역시 전년 대비 3.1%포인트 개선된 37.8%를 나타냈다.

지난해 4분기 영업이익은 132억원으로 전년 동기(30억원) 대비 4배 이상의 성장세를 보였다. 이는 연말 수요에 최적화된 차량 배치와 간접비 효율화를 통해 수익성을 높인 영향이다. 2025년 연간 조정 당기순이익은 64억원으로, 자회사 손상차손 등 일회성으로 인식된 비용인 248억원을 제외하면 실질적인 흑자 전환에 성공했다.

쏘카는 올해 카셰어링 본업의 경쟁력을 높이는 동시에 미래 성장을 위한 준비에 나선다. 단기 카셰어링, 쏘카플랜, 시승하기 등 각각의 카셰어링 비즈니스 모델을 고도화해 서비스 경쟁력을 강화하고, 인공지능(AI) 기술을 내부 운영 프로세스와 고객 접점 전반에 적용할 예정이다. 여기에 주행 데이터를 기반으로 자율주행 기술 상용화를 위한 준비에도 나선다.

박재욱 쏘카 대표는 "2025년은 본업 중심의 체질 개선을 통해 쏘카의 구조적 흑자 역량을 증명한 해"라며 "올해는 AI 기반 운영 혁신과 미래 모빌리티 기술 투자를 통해 기업가치를 한 단계 더 높이겠다"고 밝혔다.





