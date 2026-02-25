본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[속보]트럼프 "기술기업, 자체발전소로 AI데이터센터 전력수요 충족해야"

오수연기자

입력2026.02.25 12:28

수정2026.02.25 12:52

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]트럼프 "기술기업, 자체발전소로 AI데이터센터 전력수요 충족해야"
AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 의회 상·하원 합동회의에서 행한 국정연설에서 기술기업이 자체발전소로 AI 데이터센터 전력 수요를 충족해야 한다고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"응급실 뺑뺑이 없앤다" 중증응급환자 발생 시 '광역상황실'서 이송병원 직접 선정

새로운 이슈 보기