도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 의회 상·하원 합동회의에서 행한 국정연설에서 기술기업이 자체발전소로 AI 데이터센터 전력 수요를 충족해야 한다고 말했다.
[속보]트럼프 "기술기업, 자체발전소로 AI데이터센터 전력수요 충족해야"
2026년 02월 25일(수)
