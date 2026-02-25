본문 바로가기
LIG넥스원, DSK 2026서 AI 군집무인기 첫 공개

서믿음기자

입력2026.02.25 09:56

자폭·정찰·수송 통합 솔루션 제시
유무인복합체계 청사진 선보여

LIG넥스원이 부산에서 열리는 국제 방산 전시회에서 무인기 통합 솔루션을 공개한다.

부산 벡스코(BEXCO) LIG넥스원 부스 전경. LIG넥스원 제공

부산 벡스코(BEXCO) LIG넥스원 부스 전경. LIG넥스원 제공

LIG넥스원은 25일부터 3일간 부산 벡스코에서 개최되는 'DSK 2026'에 참가해 자폭·정찰·수송을 아우르는 무인기 체계를 선보인다고 밝혔다.


이번 전시에서 처음 공개되는 인공지능(AI) 기반 군집무인기는 미래 전투체계의 핵심 솔루션으로 주목된다. 해당 무인기는 국방과학연구소가 주관해 개발 중인 캐니스터 발사(다연장 발사형) 방식의 자폭형 소형 무인기로, 군집 운용이 가능하다. LIG넥스원은 체계종합과 AI 분야에 참여하고 있다.

이와 함께 주요 전시 품목은 ▲ 중형 무인기 공통 플랫폼(MCUP) ▲ 탑재중량 40kg급 하이브리드 수송 드론 ▲ 소형 정찰·타격 복합형 드론(MPD) ▲ 미래 도심항공교통(UAM)에 적용 가능한 첨단 비행체(AAV) 전용 통합항공전자시스템 등이다.


전자광학 분야 기술도 함께 소개한다. 항공용 EO/IR(전자광학·적외선)과 차세대 전차용 EOTS(전자광학 추적장비)를 공개하며, 플랫폼과 임무 특성에 맞춰 설계된 시스템을 통해 주·야간 및 다양한 환경에서 안정적인 표적 탐지와 추적이 가능하다는 점을 강조한다.


LIG넥스원은 감시정찰, 타격, 수송에 이르는 통합 솔루션을 통해 유무인 복합체계 기반의 첨단 과학기술군 구현에 기여한다는 계획이다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
