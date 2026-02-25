"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

전 세계 기관에 '음력설' 표기 캠페인 진행

중국 누리꾼들 댓글·DM으로 집단 반발

서경덕 성신여대 교수가 전 세계 기관과 기업을 상대로 '중국설' 표기를 '음력설'로 바꾸자는 캠페인을 진행한 뒤 중국 누리꾼들로부터 집단적인 악성 댓글과 메시지에 시달렸다고 밝혔다.

중국 누리꾼으로 추정되는 사람들이 서경덕 교수의 SNS에 남긴 댓글과 DM. 서경덕 교수 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

서 교수는 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램을 통해 "지난 1주일 동안 전 세계 곳곳에서 잘못 쓰이고 있는 '중국설' 표기를 '음력설' 표기로 바꾸자는 캠페인을 펼쳤다"고 전했다.

그는 그 결과 유엔, 애플, 영국박물관 등 일부 세계적 기관과 글로벌 기업에서 여전히 '중국설'로 표기한 사례를 확인했다고 설명했다. 이어 "이러다 보니 많은 중국 누리꾼들이 제 SNS 계정에 들어와 댓글과 DM(다이렉트 메시지)으로 테러를 자행했다"고 말했다.

서 교수에 따르면 메시지 상당수에는 "한국은 문화 도둑국", "중국설을 훔쳐 설날을 만들었다"는 등의 내용이 담겼다. 그는 "1주일 내내 근거 없는 글과 욕설이 끊이지 않았다"며 "차단하느라 고생을 많이 했다"고 밝혔다.

또 과거 사례도 언급했다. 지난해 추석 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 맨체스터 시티가 한국의 전통 명절 추석을 기념하는 영상을 올리자 일부 중국 누리꾼들이 자국 문화를 훔쳤다며 반발했다는 것이다.

당시 중국 매체 텐센트 뉴스 등은 "맨체스터 시티가 한국 팬들을 위해 추석 관련 게시물을 올리면서 중국 내 여론이 들끓고 있다"고 보도하기도 했다.

서 교수는 "전 세계가 한류에 열광하다 보니 중국 누리꾼들의 열등감은 점차 커지고 있다"며 "한국이 중국 문화를 훔쳤다는 억지 주장은 멈추라"고 말했다.

아울러 "한국 드라마와 영화, 예능 등 다양한 문화 콘텐츠를 훔쳐보지 말고 한국 기업의 인기 상품을 짝퉁으로 만들어 전 세계에 유통하는 행위도 중단하길 바란다"고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



