김태희 한남동 주택 매각…7년 만에 85억 벌었다

배우 김태희가 서울 용산구 한남동 고급 주택을 약 127억 원에 매각한 것으로 전해졌다. 7년 만에 85억원이 넘는 차익을 얻은 셈이다.

24일 한국경제TV에 따르면 김태희는 지난해 11월 서울 용산구 한남동 '한남더힐' 전용면적 233㎡ 1가구를 약 127억7000만원에 매도했다. 매수인은 '청소왕'으로 알려진 구자관 삼구아이앤씨 대표다.

앞서 김태희는 해당 주택을 지난 2018년 8월 42억3000만원에 전액 현금 매입했다. 김태희가 7년 만에 얻은 시세차익은 단순 계산으로만 85억 4천만 원에 달한다.

김태희가 보유했던 전용 233㎡ 평형은 현재 시세가 120억~130억원 정도로 평가된다.

한남더힐은 2011년 한남동 옛 단국대 부지에 32개 동, 600가구 규모로 조성된 초고급 주택 단지로 방탄소년단 멤버 RM과 지민, 배우 소지섭 등 연예인을 비롯해 구광모 LG그룹 회장 등 재계 주요 인사들이 보유한 것으로도 알려져 있다.

2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 슬하에 두 딸을 둔 김태희는 지난해 8월 공개된 아마존 프라임 비디오 오리지널 시리즈 '버터플라이'에 출연했다.

한편 한남더힐은 최근 전용 243.2㎡가 2025년 175억원에 거래되며 종전 최고가(80억원) 대비 무려 95억원이 뛰어 화제가 됐다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



