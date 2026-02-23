대구경북 보건복지단체 8곳, TK행정통합 특별법 즉각 폐기…"의료민영화 특례는 생명권 위협"

우리복지시민연합, 대구경북인도주의실천의사협의회 등 8개 단체로 이뤄진 대구경북 보건복지단체연대회의는 TK행정통합 특별법을 즉각 폐기하라고 촉구했다.

연대회의는 24일 오전 11시 대구시 중구 대구시청 동인청사에서 기자회견을 열어 현재 국회에서 추진되고 있는 대구경북통합특별법에 숨겨진 영리병원 허용 조항의 위험성을 경고한 뒤 대구시민의 생명권과 건강권을 위협하는 통합특별법의 즉각적인 폐기를 요구할 예정이다.

대구경북보건복지단체연대회의는 이날 "이 법안이 통과되면 지역 균형발전이 아닌 '의료 양극화'를 초래해 지역민의 생명을 더욱 위협하고, 건강보험의 보편적 진료체계를 무너뜨리는 재앙이 될 수 있다고 판단된다"며 "글로벌미래특구라는 이름의 편법적 영리병원 확산 시도를 중단할 것"을 촉구한다.

연대회의는 "대구경북통합특별법은 주민의 삶에 지대한 영향을 미치는 사안임에도 불구하고, 정부와 더불어민주당은 속도전으로 밀어붙이고 있다. 시도민의 동의를 구하지 않은 졸속 통합, 그 속에 숨겨진 의료 민영화 특례는 민주주의에 대한 정면 도전이자 지역민의 생명권을 위협하는 악법 조항이라"고 밝혔다.

연대회의는 또 "시도민의 생명과 안전은 실험대상이 아니며, 선후가 뒤바뀐 선통합 후보완의 황당무계한 논리와 개발중심의 장밋빛 환상을 걷어내고 의료 영리화의 실체를 시도민 앞에 고백할 것을 정부와 국회에 촉구한다"며 "앞에서는 지역의료, 공공의료 강화를 얘기하면서 뒤로는 통합의 미명하에 시도민의 생명과 안전을 심각하게 위협하는 의료 민영화 판도라의 상자를 열려고한다. 의료 민영화를 추진하려는 모든 정치세력를 규탄한다"고 덧붙였다.





