본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

이상길 전 대구시 행정부시장, 대구 북구청장 출마…"30년 행정 전문가"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.23 16:59

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이상길(62) 전 대구시 행정부시장이 대구 북구청장에 출마한다.


이 전 부시장은 23일 "대구시 수성구 범어동 국민의힘대구시당에서 24일 오전11시 대구 북구청장 출마선언 기자회견을 연다"고 밝혔다.

이상길 전 대구시 행정부시장

이상길 전 대구시 행정부시장

AD
원본보기 아이콘

이 전 부시장은 이자리에서 "30여년 동안 대구시와 행안부에서 근무하며 조직관리와 정책 조정, 현장 행정 등을 두루 이끌어온 인물이라"고 소개한 뒤 "대구 북구는 단순한 관리가 아니라 도시의 경쟁력을 키울 전략이 필요한 시점이라는 사실을 강조"할 예정이다.

이 전 부시장은 1991년 행정고시에 합격한 뒤 대구시 체육과장, 정책기획관, 행안부 재정관리과장, 행안부 지방재정정책관, 대구시 기획조정실장, 행정부시장 등 30여년 동안 행정실무를 이끌어왔다. 공직에서 물러난 뒤 엑스코 대표이사를 거쳐 현재 대구상의 상근부회장을 맡고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌 꽃값 13% 더 뛰었다 "아가씨, 풍성하게 하려면 10만원이야"…졸업 시즌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

야근해도 안심…자정까지 아이 맡긴다

"예쁘면 무죄?" 강북 모텔 약물 사망 사건, '외모 프리미엄' 논란 확산

치솟는 車값에 새차 안 사는 2030 '10년래 최저'…"구매 대신 공유"

"한국인들, 따지는 게 너무 많아"…세계 매출 수십조인데 한국서는 '꽝'

"尹 잘못했다"…'보수의 심장' 서문시장 민심은 싸늘했다

20대 트럼프 지지자, 총 갖고 마러라고 진입하려다 사살

새로운 이슈 보기