SH, 고덕강일·내곡 상가 선착순 분양 공고

이정윤기자

입력2026.02.23 16:37

고덕강일지구 위치도. 서울주택도시개발공사(SH)

서울주택도시개발공사(SH)는 고덕강일 공공주택지구 아파트 단지 상가 17호, 내곡도시형생활주택(서초 선포레) 상가 2호를 분양한다고 23일 밝혔다.


상가 분양은 다음 달 9일부터 오는 6월30일까지다. 방문자를 대상으로 선착순 계약을 진행할 예정이다.

공실 해소·계약 활성화를 위해 공인중개사 알선을 통한 계약 체결 시 중개 보수를 지원한다. 중개 보수 지원 대상은 오는 4월1일부터 6월30일까지 계약이 체결된 경우다.


고덕강일지구 상가 17호는 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14단지에 위치하며 2020년 2월에서 2022년 4월 사이 준공된 공실로 즉시 입점이 가능하다. 분양 예정 가격은 최저 1억7613만원에서 최고 5억161만원으로, 지난해 상반기 공고 대비 20∼50% 인하해 책정됐다.


내곡 도시형 생활주택 위치도. 서울주택도시개발공사(SH)

내곡 도시형생활주택(서초 선포레) 상가 2호는 2015년 10월 준공된 1층 상가로 내곡지구 4600여 가구의 배후 수요를 확보하고 있다. 분양 예정 가격은 최저 5억6056만원에서 최고 7억4152만원 수준으로, 지난해 상반기 공고 대비 약 25% 인하했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
