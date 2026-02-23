경찰, '성학대 의혹' 색동원 피해자 8명 추가 확인

경찰이 인천 강화군의 중증장애인 거주시설 '색동원'에서 폭행 정황을 추가로 포착했다. 경찰은 추가 피해자를 파악하는 한편, 장애인 입소자들에 대한 성폭력 혐의로 구속된 색동원 시설장과 일부 종사자를 조만간 검찰에 송치할 예정이다.

생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의 등(성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행)을 받는 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김모씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다.

서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 장애인복지법 위반 혐의로 시설 종사자 4명에 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 23일 밝혔다.

경찰은 2008년 개소 이후 시설을 거쳐 간 장애인 87명에 대한 전수조사 과정에서 폭행·감금 등 피해를 입은 것으로 추정되는 8명을 추가 확인했다. 이에 따라 가해자로 지목된 종사자 4명의 인적 정보를 확보하고 범죄 연관성을 따져보고 있다.

이들은 기존에 피의자로 입건된 시설장 김모씨 등 3명과는 별도 다른 인물이다.

현재 경찰은 색동원을 거쳐 간 입소자 87명과 종사자 240명을 대상으로 전수조사를 벌여 추가 피해자를 찾는 중이다. 종사자는 그간 152명으로 파악됐으나, 최근 강화군청이 추가로 확인한 인원까지 240명으로 조사 대상이 늘어났다.

장애인 입소지들에게 성폭력을 휘두른 혐의로 구속된 색동원 시설장 김씨는 불구속 상태의 종사자 2명과 함께 이번주 검찰에 송치된다. 김씨는 현재 최소 6명을 성폭행·폭행한 혐의를 받고 있지만, 경찰은 앞으로 피해자가 추가될 가능성이 있다고 전했다.





