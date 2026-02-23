김시우·김주형, 공동 34위…브리지먼 생애 첫 우승

제네시스 인비테이셔널 FR 2언더파, 이븐파

브리지먼 우승 상금 58억원 '대박'

매킬로이 공동 2위, 셰플러 공동 12위

김시우과 김주형이 나란히 공동 34위에 올랐다.

두 선수는 22일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 리비에라 컨트리클럽(파71·7383야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 두 번째 시그니처 대회 제네시스 인비테이셔널(총상금 2000만달러)에서 최종 합계 5언더파 279타를 기록했다.

김주형이 제네시스 인비테이셔널 4라운드 1번 홀에서 티샷을 하고 있다. 로스앤젤레스=EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김시우는 공동 32위에서 출발해 버디 4개와 더블 보기 1개를 엮었다. 15개 홀에서 좀처럼 타수를 줄이지 못하다가 16~17번 홀 연속 버디로 대회를 마쳤다. 김주형은 공동 22위에서 시작해 버디 4개와 보기 1개, 트리플 보기 1개를 범해 타수를 줄이지 못했다.

제이컵 브리지먼(미국)이 생애 첫 우승(18언더파 266타)을 차지했다. 6타 차 선두로 최종 4라운드에 돌입해 1타를 잃고 말았다. 1타 차 짜릿한 우승이다. 이 대회 우승 상금은 400만달러(약 58억원)다. 로리 매킬로이(북아일랜드)와 커트 기타야마(미국) 공동 2위(17언더파 267타), 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 공동 12위(11언더파 273타)다.

제이컵 브리지먼이 제네시스 인비테이셔널 4라운드 9번 홀에서 티샷을 하고 있다. 로스앤젤레스=AFP연합뉴스 원본보기 아이콘





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>