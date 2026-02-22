본문 바로가기
경찰, '공천헌금 수수 의혹' 김병기 의원 26~27일 첫 소환조사

공병선기자

입력2026.02.22 21:06

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹이 제기된 김병기 무소속 의원이 오는 26일과 27일 경찰 조사를 받는다.


무소속 김병기 의원(오른쪽)과 더불어민주당 박주민 의원이 10일 국회 본회의장에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 얘기를 나누고 있다. 연합뉴스

22일 경찰 등에 따르면 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 의원은 26~27일 이틀간 서울경찰청 광역수사단에 출석해 피의자 신분 조사를 받는다. 김 의원이 경찰에 출석하는 것은 이번이 처음이다.

김 의원은 2020년 총선을 앞두고 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 총 3000만원을 수수한 혐의를 받고 있다. 이와 함께 배우자의 동작구의회 법인카드 유용 의혹과 관련 수사를 무마했다는 의혹도 제기된 상태다.


김 의원과 관련해 차남의 숭실대 편입 과정 개입 의혹 등 총 13가지 의혹이 불거져 있다. 다만 경찰은 공천헌금 수수와 배우자 법인카드 유용 의혹에 대한 수사가 상당 부분 진행된 만큼 이 사안들을 중심으로 우선 조사할 것으로 보인다.


경찰은 그동안 김 의원의 배우자와 측근인 이지희 동작구의회 부의장, 김 의원 측에 공천헌금을 건넸다고 주장하면서 자수성 탄원서를 제출한 전 동작구의원 등을 차례로 불러 사실관계를 조사했다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
