김효주, 첫 출전 대회 3위…티띠꾼 1타 차 우승

혼다 LPGA 타일랜드 4R 4언더파 선전

이와이 2위, 이소미 4위, 리디아 고 5위

최혜진 8위, 김세영과 김아림 공동 10위

김효주가 올해 첫 출전 대회에서 톱 3에 올랐다.

22일 태국 촌부리의 시암 컨트리클럽 올드코스(파72·6649야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 두 번째 대회인 혼다 LPGA 타일랜드(총상금 180만달러) 4라운드에서 4언더파 68타를 작성해 3위(22언더파 266타)를 차지했다. 김효주는 지난 1일 끝난 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스엔 출전하지 않았다.

김효주가 혼다 LPGA 타일랜드 4라운드에서 티샷을 하고 있다. 파타야=AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김효주는 2타 차 2위로 출발해 보기 없이 버디만 4개를 낚았다. 5개 홀에서 파 행진을 이어가다 6번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡아냈다. 이후 10, 14, 18번 홀에서 버디 3개를 성공시켰다. 페어웨이 안착률 100%의 정확한 티샷이 돋보였다. 다만 라운드 퍼팅 수가 30개를 적어낼 정도로 그린에서 어려움을 겪었다. 김효주의 마지막 우승은 지난해 3월 포드 챔피언십(통산 7승)이다.

세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 4타를 줄이며 1타 차 우승(24언더파 264타)을 거뒀다. 지난해 11월 최종전인 CME 그룹 투어 챔피언십 이후 3개월 만에 통산 8승째, 우승 상금은 26만5000달러(약 3억8000만원)다. 2006년 창설된 이 대회에서 홈 코스의 태국 선수가 우승한 것은 2021년 에리야 쭈타누깐, 2024년 패티 타와타나낏에 이어 티띠꾼이 세 번째다.

지노 티띠꾼(왼쪽)과 김효주가 혼다 LPGA 타일랜드 4라운드에서 페어웨이를 걸으며 환하게 웃고 있다. 파타야=AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

이와이 지지(일본) 2위(23언더파 265타), 이소미 4위(21언더파 267타), 교포 선수 리디아 고(뉴질랜드)는 공동 5위(20언더파 268타)에 자리했다. 최혜진 공동 8위(18언더파 270타), 김세영과 김아림, 유해란은 공동 10위(17언더파 271타)로 대회를 마쳤다. 윤이나는 공동 50위(4언더파 284타)다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>