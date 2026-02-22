'문화·예술이 일상'…장성군, 문화예술단체 지원 박차

전남 장성군청 전경. AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 올해 지역 내 16개 문화예술단체를 대상으로 40개 사업에 대한 지원을 펼친다고 22일 밝혔다.

군의 지원은 ▲전통문화 계승 ▲지역 예술인 창작활동 활성화 ▲군민참여형 문화 프로그램 확대 ▲다양한 주민을 아우르는 문화복지 실현에 중점을 두고 추진된다. 지역 정체성을 살린 전통문화 사업과 생활 밀착형 공연·전시 프로그램을 균형 있게 배치해 문화·예술이 일상 속에 자연스럽게 스며들도록 하는 데 목적이 있다.

이번 문화예술단체 지원 규모는 40개 사업 6억 3,678만 원이다. 세부 내용을 살펴보면, 먼저 장성문화원은 지역문화활성화사업의 일환으로 문향축전과 민속놀이 한마당 등을 운영하고, 역사문화자원 발굴사업을 추진해 지역 문화의 지평을 넓히는 데 힘쓴다.

장성음악협회는 지역축제 기간 열린음악회를 선보여 문화 향유의 기회를 제공한다.

그밖에 매헌전통예술보존회 전국국악경연대회, 국악협회 국악연수사업, 국악제 참가 지원, 장성문인·미술협회 전시 등도 지속적으로 추진해 나간다.

춘·추향제와 백일장, 동학농민기념사업회 기념행사, 인성문화진흥원 인성문화교실 운영 등도 내실 있게 추진해 지역문화의 깊이를 더한다.

또 지역 내 유일한 미술관인 아인미술관 운영 지원을 통해 예술 기반 확충과 지역문화 여건 확보에 기여한다.

김한종 장성군수는 "군민참여형 문화사업을 확대하고, 지역 예술인 창작 활동을 적극 지원하는 등 문화·예술이 일상 속에 자연스레 녹아들 수 있는 환경 조성을 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



