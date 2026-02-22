본문 바로가기
[부고] 김용우(아시아경제 부산울산취재본부장)씨 모친상

입력2026.02.22 13:36

▲ 이영옥 씨 별세, 김태우·철우·동우·용우(아시아경제 부산울산취재본부장)씨 모친상=22일, 부산시민장례식장 특201호, 발인 24일 오전 7시 40분, 장지 부산 영락공원




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

