▲ 이영옥 씨 별세, 김태우·철우·동우·용우(아시아경제 부산울산취재본부장)씨 모친상=22일, 부산시민장례식장 특201호, 발인 24일 오전 7시 40분, 장지 부산 영락공원
[부고] 김용우(아시아경제 부산울산취재본부장)씨 모친상
2026년 02월 22일(일)
