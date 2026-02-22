본문 바로가기
김영곤 경남교육감 예비후보, 후원회 공식 출범

영남취재본부 송종구기자

입력2026.02.22 13:25

김신일 전 부총리 후원회장 맡아
"세대를 잇는 책임의 동행"

김영곤 경남교육감 예비후보가 후원회를 공식 출범하며 본격적인 도민 참여형 선거의 막을 올렸다.

김신일 후원회장과 김영곤 경남교육감 예비후보.

김신일 후원회장과 김영곤 경남교육감 예비후보.

후원회장에는 김신일 전 부총리 겸 교육인적자원부 장관이 맡았다. 김 전 부총리는 한국 교육정책의 주요 전환기를 이끌어온 교육계 원로로, 학문과 정책 현장을 아우르며 우리 교육의 방향을 고민해 온 대표적 인물이다.


이번 수락은 단순한 직함 이상의 의미를 갖는다. 오랜 교육적 인연과 깊은 존경의 마음이 오늘의 동행으로 이어졌기 때문이다.

김영곤 예비후보는 대학 2학년 시절 김 전 부총리의 교육사회학 강의를 직접 들은 제자다. 그는 "교수님께서는 매번 수업을 시작하기 전 한 편의 시를 읊으셨다"며 "그 모습은 지식을 전달하는 교수가 아니라, 마음으로 가르치는 교육자의 본질을 보여주는 장면이었다"고 회고했다.


이어 "그때 느꼈던 교육자의 품격과 책임이 지금까지 제 교육관의 바탕이 되었다"고 전했다.


행정고시를 준비하던 시절에도 김 전 부총리의 저서 『교육사회학』은 교육사회학 분야의 기본서로 자리하며 교육 전반에 대한 폭넓은 이해를 다지는 데 중요한 토대가 되었다고 설명했다.

김 예비후보는 "평소 깊은 존경을 품어온 스승이자 교육계 원로인 김 전 부총리께 후원회장을 정중히 요청드렸다"며 "그 뜻을 함께해 주신 것은 개인적인 영광이자, 더 큰 책임으로 다가온다"고 밝혔다.


또한 "원로 세대의 통찰과 경험을 바탕으로, 현장에서 실행할 수 있는 실질적 교육 개혁을 추진하겠다"며 "세대를 잇는 책임의 교육으로 경남교육의 방향을 바로 세우겠다"고 강조했다.


김 예비후보는 "후원회는 특정 세력의 조직이 아니라 경남교육의 변화를 바라는 도민 한 사람, 한 사람이 참여하는 공간"이라며 "투명하고 책임 있는 선거로 신뢰를 쌓아가겠다"고 말했다.


한편 후원회 사무실은 기산파라다이스 6층에 마련됐다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

