경북문화관광공사, 경북 찾는 30인이상 단체 관광객에 버스 임차비 60만∼80만원 지원

경북문화관광공사(사장 김남일)가 경북도를 방문하는 단체여행객 유치하기 위해 '버스타고 경북관광' 사업을 추진한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 30인 이상 단체여행객이 경북도 관광지와 지역 축제장, 전통시장 등을 방문할 경우 버스 임차비를 지원하는 프로그램으로 2019년부터 시행하고 있는 단체관광 활성화 사업이다.

지원은 기관, 일반 단체, 여행사를 대상으로 하며, 여행지역 내 숙박비, 식비, 입장료 등 30만원 이상 소비가 필요하다. 또한 참여자 전원 여행자보험 사전 가입이 필수다.

버스 임차비는 △경북·대구권 60만원 △수도권(서울·인천·경기) 80만원 △기타 지역 70만원으로 출발지역에 따라 차등 지원된다.

지원신청은 3월 9일 오전 10시부터 온라인(네이버폼)으로 사전 신청서를 접수하며, 여행기간은 3월 13일부터 5월 31일까지다. 접수는 선착순으로 진행되며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 선정 결과는 신청자에게 개별 안내한다.

여행 후에는 공사 홈페이지 알림글에 첨부된 지원금 신청서를 내려받아 증빙자료와 함께 우편으로 제출하면 지원금을 받을 수 있다. 자세한 내용은 경북문화관광공사 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

경북문화관광공사 김남일 사장은 "관광지 방문과 지역 소비로 이어지는 단체여행이 늘어날수록 지역에 실질적인 도움이 된다"며 "이번 지원사업을 계기로 경북의 다양한 축제장과 전통시장 등 경북의 현장 콘텐츠를 더 많은 분들이 찾길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>