최태원 회장 "AI 대전환기 한·미·일 3국 협력이 미래 질서 좌우"

최종현학술원, 美서 'TPD 2026' 개최

한·미·일 정재계·학계 인사 90여 명 참석

AI·에너지·금융 협력 논의



한·미·일 전략 대화 플랫폼인 '트랜스 퍼시픽 다이얼로그(Trans-Pacific Dialogue·TPD) 2026'이 20~21일(현지시간) 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 열렸다.

최태원 SK회장 겸 최종현학술원 이사장이 20일 미국 워싱턴DC 샐러맨더 호텔에서 열린 ‘TPD 2026’ 행사에서 환영사를 하고 있다. SK수펙스추구협의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 최종현학술원이 주최했다. 최종현학술원은 고(故) 최종현 SK 선대회장의 철학과 유산을 기려 설립된 정책·전략 연구기관으로, 한·미·일 협력과 동북아 및 태평양 지역의 평화·번영을 위한 전략 대화의 장을 꾸준히 운영해왔다. TPD는 대표 프로그램으로 2021년 출범해 올해 5회째를 맞았다.

최태원 SK 회장은 최종현학술원 이사장 자격으로 행사에 참석해 환영사를 했다. 최 회장은 "지금 우리가 맞이한 변화는 단순한 도전이 아니라, 우리 모두의 생존을 좌우하는 구조적 현실"이라며 "이 전환기에 한·미·일 3국이 어떻게 협력하느냐가 앞으로의 질서를 결정할 것"이라고 밝혔다.

최 회장은 변화의 핵심 동력으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "우리는 변화의 속도가 빠르고 불확실성이 높은 뉴노멀 시대를 지나고 있다"며 "AI가 전 세계 산업 구조를 근본적으로 재편하고 있다"고 진단했다.

특히 AI 확산이 에너지와 금융 시스템에 미치는 파급 효과를 강조했다. 최 회장은 "AI에 필요한 전력 수요를 적기에 충족하지 못할 경우 사회 전체가 위기를 맞을 수 있다"며 친환경적이면서도 안정적인 에너지 공급 체계 구축의 필요성을 제기했다. 이어 "AI 경쟁을 멈출 수 없는 상황에서 막대한 인프라 비용을 감당할 자본과 자원이 있어야 경쟁의 선두에 설 수 있다"며 AI 인프라가 국가와 기업의 금융 전략에 중대한 영향을 미치고 있다고 분석했다.

그는 "이제는 도전 과제를 진단하는 데 그치지 않고 실질적인 해법을 만들어 가야 할 때"라며 "한·미·일 3국의 긴밀한 협력은 새로운 시대를 여는 강력한 동력이 될 것"이라고 강조했다.

이번 TPD에서는 ▲ 글로벌 질서 변화와 3국 협력 ▲ AI 리더십 경쟁과 산업 변화 ▲ 금융 질서 재편 ▲ 차세대 원전과 에너지 협력 ▲ 긴장 시대의 안보 동맹 등을 중심으로 논의가 진행됐다.

글로벌 질서 세션에는 스티븐 월트 하버드대 교수, 존 아이켄베리 프린스턴대 석좌교수, 전재성 서울대 교수 등 국제정치 전문가들이 참여해 미·중 경쟁 구도와 동맹 재편 흐름을 진단했다.

AI 세션에서는 최예진 스탠퍼드대 교수 겸 엔비디아 AI 연구 선임 디렉터를 비롯해 구글, NTT, SK텔레콤, 트웰브랩스 관계자와 정책 전문가, 차지호 더불어민주당 의원 등이 참여해 AI 경쟁과 산업 확산, 거버넌스 이슈를 논의했다.

둘째 날 열린 중국 특별 세션에는 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 지정학·외교정책 담당 소장과 최종건 연세대 교수가 참여해 동북아 안보 환경을 점검했다. 금융 세션에서는 제프리 프랭켈 하버드대 교수, 배리 아이켄그린 UC버클리 교수, 권구훈 골드만삭스 이코노미스트 등이 달러 패권과 글로벌 금융 질서 변화를 분석했다.

에너지 세션에는 댄 포네만 전 미국 에너지부 부장관, 마에다 다다시 일본국제협력은행 회장, 제러드 에이건 미 국가에너지지배위원회 관계자, 임승열 한국수력원자력 사업개발처장, 키하라 신이치 일본 경제산업성 국제탄소중립정책총괄조정관, 아미르 벡슬러 센트러스 에너지 대표이사 등이 참여해 차세대 원전과 에너지 협력 방안을 논의했다.

안보 세션에서는 패트릭 크로닌 허드슨연구소 아태지역 안보 의장, 짐보 켄 게이오대 교수, 김건 국민의힘 의원, 김정섭 세종연구소 수석연구위원 등이 참여해 안보 동맹의 핵심 개념인 '억지력'의 변화 양상을 집중적으로 다뤘다.

김유석 최종현학술원 대표는 "TPD 5주년을 맞아 급변하는 글로벌 질서 속에서 한·미·일 협력의 전략적 의미를 재확인했다"며 "앞으로도 AI와 에너지 등 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 분야에서 실질적 해법을 모색하는 논의의 장을 지속적으로 마련하겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>