특전사동지회 "불법 계엄 일으킨 자들 군 형법 적용해 최고형 처해야"

대국민공동선언 4주년 5·18묘역 참배

4년간 5·18 왜곡·폄훼 앞장서 바로잡아

21일 ㈔대한민국특전사동지회가 대국민 공동선언 4주년을 맞아 5·18민주묘역을 참배했다. 대한민국특전사동지회 제공 AD 원본보기 아이콘

㈔대한민국특전사동지회가 대국민 공동선언 4주년을 맞아 5·18민주묘역을 참배, 불법 계엄을 일으킨 자들에게 법정 최고형을 촉구했다.

대한민국특전사동지회원 20여명은 21일 광주 북구 국립5·18민주묘지를 참배했다. 앞서 이들은 12·3 불법 계엄 당시에도 국립 5·18 민주 묘역을 참배하며 불법 계엄의 부적절함에 대해 성토했다. 당시 묘역 참배는 특전사 창군 이래 최초로 특전사 예비역과 해병대 예비역 단체가 모였다.

특전사동지회는 "12·3 불법 계엄 당시 특전사 병력이 무장을 하고 헌법기관과 국가기관에 투입됐지만 유혈 사태가 벌어지지 않은 것은 특전사 예비역 단체가 지속해서 피해자들에게 용서를 구하는 행사를 했기 때문이다"며 "당시 불법 부당한 명령에 의해 국군의 본분을 망각하고 자행했던 선배들의 무모한 행위를 후배들에게 알린 결과, 이를 반면교사로 삼아 병력과 지휘관들의 합리적이고 이성적인 판단과 소극적 행동으로 유혈 참사를 막을 수 있었다"고 평가했다.

이어 "12·3 불법 계엄을 일으킨 윤석열 전 대통령은 국군 최고 통수권자며 관련된 군 장성들은 국가를 혼란하게 했다"며 "이들은 민간 법정이 아닌 군법정에서 재판받아 군형법을 적용해 반드시 최고형에 처해야 한다"고 말했다.

이들은 "국민 화합과 5·18 민주화운동의 위대함을 알리고자 시작했던 대국민 공동선언이 일부 세력에 의해 방해를 받고 있지만 굴하지 않고 끝까지 추모 행사와 진상을 알리기 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.

특전사동지회는 앞서 5·18 민주화운동 공법 단체(부상자회·공로자회)와 지난 2023년 2월 19일 대국민 공동 선언을 했다.

이후 특전사동지회는 ▲홈페이지를 정비해 5·18을 왜곡·폄훼하는 내용을 삭제 ▲5·18민주화운동 정신 헌법 전문 수록 주장 ▲매년 회원들과 국립 5·18민주묘역 참배 및 5·18기념재단 추모 승화원에서 유공자 명단 확인 ▲헌혈증서 63매 광주시적십자회에 기탁 ▲5·18 당시 투입된 계엄군의 증언 행사 실시 등을 통해 5·18 민주화운동 폄훼·왜곡을 바로잡기 위해 노력했다.

춘천에 사는 최명용(당시 3공수여단 정보처 보좌관)씨는 "광주역에서 발포 명령자는 당시 여단장 최세창이다"며 "최세창의 명령으로 인해 전남대학교 교내 암매장과 전남대에서 교도소로 이동하던 차량에서 질식 사망자가 다수 발생했다"고 증언했다.

남양주 거주하는 고성준(당시 7공수 여단 33대대 7지역대장)은 금남로에서 최초 사망자 발생과정 증언하며 유족 임근단 여사 앞에 사죄 및 고 김경철 열사 묘역을 참배했다. 그는 또 주남마을 학살 관련 내용을 증언하고 홍금숙 피해자 앞에서 사죄했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



