“더 넓게, 더 가깝게”… 양산시 웅상보건소 증축 준공식 개최

보건소 승격·시설 확충



시민 체감 의료서비스↑

양산시가 웅상지역 보건 인프라를 한층 확장했다.

경남 양산시는 20일 오후 3시 웅상보건소 대회의실에서 '웅상보건소 증축 준공식'을 개최했다.

이번 준공식은 2026년 1월 마무리된 208.5㎡(약 63평) 규모 증축공사의 추진 경과와 개선된 보건의료 환경을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다.

증축에 따라 보건소 건물 연면적은 1546.75㎡(약 469평)로 확대되면서 보다 효율적이고 여유 있는 공간이 조성됐다. 해당 사업은 특별교부세 7억원을 포함한 총 10억 8000만원의 예산이 투입됐으며, 2025년 12월 공사를 마무리했다.

양산 동부지역은 고령 인구 증가로 공공보건 서비스 수요가 지속적으로 확대돼 왔다. 특히 2024년 3월 지역응급 의료기관이었던 웅상중앙병원이 폐업하면서 보건소 기능 강화와 시설 확충 필요성에 대한 지역사회의 공감대가 형성됐다. 이에 2025년 1월 1일 웅상보건지소는 웅상보건소로 승격, 지역 거점 공공의료기관으로서 역할을 본격화했다.

승격과 함께 조직은 기존 3개 팀에서 6개 팀으로 확대됐으며, 인력 또한 16명에서 33명으로 대폭 확충됐다. 이를 통해 보다 전문적이고 체계적인 보건의료 서비스 제공 기반을 마련했다.

또 한방진료실, 재활물리치료실, 신체검사실을 새롭게 조성하고, 주민 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 '셀프 건강측정존'을 운영하는 등 생활밀착형 의료서비스 기반도 강화했다.

이날 행사에는 웅상지역 기관·단체장과 4개 동 통장, 주민자치위원회 위원 등 약 150명이 참석해 준공을 축하했다. 행사에 앞서 마련된 건강체험 부스에서는 심뇌혈관질환 예방 홍보와 건강상담이 함께 진행돼 큰 호응을 얻었다.

웅상보건소장은 "이번 승격과 증축을 통해 보건행정 공간을 확충하고 업무 효율성을 높여 시민들에게 보다 쾌적하고 체계적인 보건의료 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



