[속보]김길리·최민정 女쇼트트랙 1500m 금·은…김길리 2관왕

김길리가 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 경기에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD

원본보기 아이콘