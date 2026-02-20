경북대, 개교 80주년 '2026년 2월 학위수여식' 개최…4383명 졸업

경북대학교(총장 허영우)는 20일 교내 대강당에서 '2026년 2월 학위수여식'을 거행하고, 총 4383명의 졸업생에게 학위를 수여했다고 밝혔다.

이번 학위수여식에서는 ▲박사 215명 ▲석사 974명 ▲학사 3194명이 정든 교정을 떠나 사회로의 첫발을 내디뎠다.

허영우 총장은 이날 식장에서 박사 학위 수여자 전원과 학·석사 대표들에게 학위기를 직접 전달하며 졸업생들의 새로운 출발을 격려했다.

올해는 경북대가 개교 80주년을 맞이하는 해로, 그 의미가 더욱 남다르다.

허 총장은 회고사를 통해 졸업생들에게 "올해 개교 80주년을 맞이했다. 80년의 역사와 새로운 출발이 만나는 이 특별한 순간의 주인공인 졸업생들에게 기대가 크다"며, "여러분은 '경북대학교'라는 이름을 평생의 자산으로 품고 살아가게 된다"고 강조했다.

이어 "동문들이 정치·경제·사회·예술 등 각 분야에서 경북대학교의 이름으로 혁신의 길을 열어 왔듯, 여러분 또한 후배들에게는 자랑스러운 선배로, 사회에서는 신뢰받는 인재로 성장해 주시기를 기대한다"며 "경북대학교도 든든한 모교로서 여러분의 도전을 응원하고 늘 지지하겠다"고 부연했다.

영남권 거점 국립대학교로서의 위상을 공고히 하고 있는 경북대는 이번 학위수여식을 기점으로 개교 이래 총 29만277명의 인재를 배출하게 됐다.





