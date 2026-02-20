본문 바로가기
경북대, 개교 80주년 '2026년 2월 학위수여식' 개최…4383명 졸업

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.20 17:35

경북대학교(총장 허영우)는 20일 교내 대강당에서 '2026년 2월 학위수여식'을 거행하고, 총 4383명의 졸업생에게 학위를 수여했다고 밝혔다.


이번 학위수여식에서는 ▲박사 215명 ▲석사 974명 ▲학사 3194명이 정든 교정을 떠나 사회로의 첫발을 내디뎠다.

경북대 제공

허영우 총장은 이날 식장에서 박사 학위 수여자 전원과 학·석사 대표들에게 학위기를 직접 전달하며 졸업생들의 새로운 출발을 격려했다.

올해는 경북대가 개교 80주년을 맞이하는 해로, 그 의미가 더욱 남다르다.


허 총장은 회고사를 통해 졸업생들에게 "올해 개교 80주년을 맞이했다. 80년의 역사와 새로운 출발이 만나는 이 특별한 순간의 주인공인 졸업생들에게 기대가 크다"며, "여러분은 '경북대학교'라는 이름을 평생의 자산으로 품고 살아가게 된다"고 강조했다.


이어 "동문들이 정치·경제·사회·예술 등 각 분야에서 경북대학교의 이름으로 혁신의 길을 열어 왔듯, 여러분 또한 후배들에게는 자랑스러운 선배로, 사회에서는 신뢰받는 인재로 성장해 주시기를 기대한다"며 "경북대학교도 든든한 모교로서 여러분의 도전을 응원하고 늘 지지하겠다"고 부연했다.

영남권 거점 국립대학교로서의 위상을 공고히 하고 있는 경북대는 이번 학위수여식을 기점으로 개교 이래 총 29만277명의 인재를 배출하게 됐다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
