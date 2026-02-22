보이지 않는 균과의 전쟁… 울산 보건환경연구원, 식중독 예방 상시 감시체계 본격 가동

12월까지 ‘올해 노로바이러스 감시체계 사업’ 추진



기존 지하수 사용 시설, 유통김치·유치원까지 확대

울산시 보건환경연구원이 식중독 의심 사례에 대한 신속 검사와 원인균 분석을 상시화한다.

시 보건환경연구원은 노로바이러스로 인한 집단 식중독 예방을 위해 '2026년 노로바이러스 감시체계 사업'을 추진한다.

특히 올해부터는 기존 지하수 사용 식품제조업체와 집단급식소뿐만 아니라, 유통 배추김치, 영유아 시설 환경을 점검 대상에 추가했다.

사업 기간은 오는 12월까지다. 점검 대상은 지하수 사용 시설 12곳, 유통 배추김치 6건, 유치원 내 환경 20곳 등이며 해당 시설과 식품을 대상으로 노로바이러스 검사가 순차적으로 실시된다.

지하수 조사는 식품용수로 지하수를 사용하는 위생 취약 시설을 중심으로 상·하반기 연 2회 진행된다.

검사 결과 노로바이러스가 검출될 경우 즉시 관계기관에 통보하고, 개선 조치와 재검사를 거쳐 불검출이 확인될 때까지 해당 지하수 사용을 제한할 방침이다.

유통 배추김치와 유치원 내 환경에 대해서도 검체를 수거해 검사를 실시한다. 노로바이러스가 검출되면 철저한 청소와 소독, 위생 관리 강화 등 즉각적인 개선 조치가 이뤄질 예정이다.

보건환경연구원 관계자는 "노로바이러스는 소량으로도 집단 식중독을 유발할 수 있는 만큼 선제적인 감시가 중요하다"라며 "지속적인 점검을 통해 시민이 안심할 수 있는 식품 안전 환경을 강화해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



