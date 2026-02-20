봄바람 타고 다시 출항…포항크루즈, 관광 회복 신호탄 쏜다

설 연휴에만 1700명 방문…한파 뚫고 해양관광 저력 과시

선상 이벤트 및 체험 프로그램 확대로 '체류형 관광' 활성화 기대

포항의 바다 위가 다시 활기를 띠고 있다.

겨우내 잠시 숨을 고르던 '포항크루즈'가 따뜻한 봄을 맞아 본격적인 운항에 나서며 지역 관광 회복에 대한 기대감을 높이고 있다.

특히 올해 설 연휴 기간에만 약 1700명의 이용객이 몰린 것으로 집계돼 업계의 이목을 집중시키고 있다.

계속된 한파와 경기 침체라는 악재 속에서도 거둔 성과로, 포항 해양관광의 저력을 다시 한번 입증했다는 평가다.

포항크루즈는 영일만 일대를 따라 운항하며 동해의 푸른 바다와 수려한 해안 절경을 동시에 감상할 수 있는 포항의 대표적인 관광 콘텐츠다.

운항관계자는 "설연휴 이용객 1700명이라는 성과는 지역관광 회복의 긍정적 신호"라며 "봄 시즌을 맞아 선상이벤트와 체험프로그램을 확대해 더 많은 관강객을 맞이할 준비를 마쳤다"고 밝혔다.

지역 상인들 역시 기대감을 드러냈다.

크루즈 이용객증가가 인근식당과 카페, 전통시장 방문으로 이어지면서 체류형 관광 효과가 점차 확대될 것이라는 전망이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



