본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

봄바람 타고 다시 출항…포항크루즈, 관광 회복 신호탄 쏜다

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.20 15:24

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

설 연휴에만 1700명 방문…한파 뚫고 해양관광 저력 과시
선상 이벤트 및 체험 프로그램 확대로 '체류형 관광' 활성화 기대

포항의 바다 위가 다시 활기를 띠고 있다.


겨우내 잠시 숨을 고르던 '포항크루즈'가 따뜻한 봄을 맞아 본격적인 운항에 나서며 지역 관광 회복에 대한 기대감을 높이고 있다.

특히 올해 설 연휴 기간에만 약 1700명의 이용객이 몰린 것으로 집계돼 업계의 이목을 집중시키고 있다.

포항크루즈 제공

포항크루즈 제공

AD
원본보기 아이콘

계속된 한파와 경기 침체라는 악재 속에서도 거둔 성과로, 포항 해양관광의 저력을 다시 한번 입증했다는 평가다.


포항크루즈는 영일만 일대를 따라 운항하며 동해의 푸른 바다와 수려한 해안 절경을 동시에 감상할 수 있는 포항의 대표적인 관광 콘텐츠다.


운항관계자는 "설연휴 이용객 1700명이라는 성과는 지역관광 회복의 긍정적 신호"라며 "봄 시즌을 맞아 선상이벤트와 체험프로그램을 확대해 더 많은 관강객을 맞이할 준비를 마쳤다"고 밝혔다.

지역 상인들 역시 기대감을 드러냈다.


크루즈 이용객증가가 인근식당과 카페, 전통시장 방문으로 이어지면서 체류형 관광 효과가 점차 확대될 것이라는 전망이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기