◆농림축산식품부 <과장급 전입>△반려산업동물의료과장 정미영 <과장급 전출>△외교부(주러시아연방대한민국대사관) 홍기옥
[인사]농림축산식품부
2026년 02월 20일(금)
