본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

에어로케이, 전주시·전주관광재단과 MOU… 관광 활성화 협력

최영찬기자

입력2026.02.20 13:02

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청주공항 국제선 연계해 외국인 관광객 유입 확대
체류형 관광 콘텐츠 개발 및 공동 마케팅 전개

에어로케이는 전주시 및 전주관광재단과 외국인 관광객 유치 확대와 지역 관광 활성화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

에어로케이, 전주시·전주관광재단과 MOU… 관광 활성화 협력
AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 청주국제공항 국제선을 통해 입국하는 해외 방문객을 지역 관광지로 연계하고 전주 관광 브랜드 경쟁력을 높여 글로벌 관광도시로 도약하기 위해 마련됐다. 에어로케이는 일본 도쿄·오사카, 중화권 타이베이·칭다오, 동남아시아 나트랑·다낭·클락 등 국제선 노선을 통해 전주를 해외 여행객에게 알리고 외국인 유입 확대에 대응할 계획이다.

전주시는 글로벌 관광도시 기반 조성과 행정 지원을 담당하며 전주관광재단은 특화 콘텐츠를 활용한 체류형 여행상품 개발, 팸투어 운영, 주요 축제 연계 프로그램 추진 등 실무 마케팅을 맡는다. 에어로케이는 기내지와 온라인 플랫폼, SNS 채널을 활용해 전주 관광을 홍보하며 주요 취항국을 대상으로 연계 마케팅을 지원한다. 특히 팸투어 및 프로모션 추진 시 항공 좌석 지원을 통해 실질적인 방문 수요를 창출한다는 방침이다.

세 기관은 전주의 전통문화와 한옥마을, 미식 관광 등 차별화된 자원을 해외 시장에 알리고 여행 동선 연계와 서비스 개선을 통해 방문객 만족도를 높이는 데 협력할 예정이다.

에어로케이 관계자는 "항공 네트워크와 지역 관광자원을 결합해 여행 경험의 가치를 높이는 협력 모델"이며 "청주공항 거점 항공사로서 지역과 상생하는 관광 연계 사업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

교사 관두고 '관' 팔아 수십억 번 中 여성 "사람은 매일 죽는다"

"실버타운 말고 '보증금 0원' 호텔로"…시니어 레지던스 뜬다

'현금의 나라'는 옛말…日 카드결제 비중 사상 최초로 현금 역전

새로운 이슈 보기