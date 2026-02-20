(재)화순장학회, 2026년 상반기 장학생 선발

내달 8일 24시까지 정부24 온라인 신청·접수



전남 화순군은 (재)화순장학회에서 지역 인재 육성을 위해 오는 3월 8일 (24시)까지 '2026년 상반기 장학생'을 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 상반기 장학금은 ▲화순(성적) 장학금 ▲복지 장학금 ▲예능특기 장학금 ▲다자녀(3자녀 이상) 장학금 ▲학교 밖 청소년 장학금 등으로 운영된다. 장학회는 학생들이 학업에 전념하고 안정적으로 진로를 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.

특히 이번 상반기에는 해외유학생 장학금을 새롭게 신설해 국외 대학교 재학생 5명을 선발할 예정이며, 다자녀 장학금 지원 기준도 확대했다.

고등학생은 기존 관내 고등학교 재학생에서 관외 고등학교 재학생까지 신청할 수 있도록 범위를 넓혔으며, 대학생은 4년제 이상 요건을 삭제하고 교육부 고시 '국가장학금 및 학자금 지원 가능 대학' 명단에 포함된 대학 재학생이면 신청할 수 있도록 기준을 완화했다.

신청 대상은 공고일 기준 부모(보호자)와 학생 중 2인 이상이 화순군에 1년 이상 계속하여 주민등록을 두고 있어야 한다. 다자녀 장학금은 올해 상반기에는 3자녀 이상 가정만 신청할 수 있으며, 2자녀 가정은 하반기에 신청할 수 있다.

신청은 정부24에서 '화순장학회'를 검색해 해당 장학금을 선택한 뒤 온라인으로 신청하면 된다.

다만, 예능 특기 장학생 중 관내 중·고등학생은 소속 학교에 직접 신청해야 하며, 중·고등학생 화순 장학생과 학교 밖 청소년 장학생은 개별 신청이 아닌 소속 학교장 및 학교밖 청소년지원센터장 추천을 통해 선정된다.

장학회 관계자는 "신청 마감일에는 접속 지연이나 예기치 못한 시스템 오류가 발생할 수 있고, 주말이나 공휴일에는 시스템 관련 문의 및 행정 지원이 제한될 수 있다"라며, "원활한 접수를 위해 마감일 이전에 여유 있게 신청해 주시길 바란다"라고 당부했다.

자세한 사항은 화순군청 홈페이지 공지 사항을 확인하거나, 화순군청 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





