저출생 대구 초등학생, 1년새 5500명 감소…1학년 한 학급 23명 편성

고등학생은 40명 증가

대구교육청, 학급편성

대구시교육청은 '초·중·고 학급편성 결과'를 20일 발표했다.

올해 전체 학생수는 22만 7161명, 학급수는 9676학급으로 전년대비 학생수는 6614명(2.8%), 학급수는 191학급(1.9%)이 감소했다.

학교급별 현황을 보면 초등학교 학생수는 10만 5005명으로 전년대비 5562명(5.0%) 감소했으며 학급수는 4859학급으로 99학급(2.0%) 감소했다.

초등학교 학생수는 저출생 영향으로 최근 4년간 지속적으로 감소하고 있으며 지난해 6500여명 감소에 이어 올해에도 5500명 이상이 감소해 학령인구의 가파른 하락세가 이어지고 있다. 이는 초등학교 한 학교의 평균 학생수를 440명 정도로 봤을 때 13개 학교 규모에 해당하는 것으로 학교 소규모화는 가속될 것으로 전망된다.

중학교는 학생수 6만 2583명으로 전년대비 1092명(1.7%) 감소했으며 학급수는 2365학급으로 36학급(1.5%) 감소했다. 저출생 영향으로 2013년생인 중학교 신입생의 경우 1만 9676명으로 전년대비 2177명(10.0%) 감소했다.

고등학교는 학생수 5만 9573명으로 전년대비 40명(0.1%) 증가했으며, 학급수는 2452학급으로 56학급(2.2%) 감소했다. 특히, 출산붐이 일었던 2010년생 백호띠 학생의 입학으로 고등학교 신입생 학생수는 2만 642명으로 전년대비 1400명(7.3%) 증가했다. 2025학년도 중학교 학생수 최대치 이후 고등학교 학생수는 3년간 지속 증가할 예정이다.

대구시교육청은 이러한 학령인구의 급감과 변화하는 교육환경에 선제적으로 대응하기 위해 초등학교 학급당 배정인원을 전년대비 0.5명 낮은 26명으로 적용했고 특히 1학년 신입생은 2~6학년 학급당 인원 26명보다 더 낮은 수준인 23명으로 편성해 운영한다고 밝혔다. 이번 조치는 학교생활을 처음 시작하는 신입생들의 학교생활 적응력을 높여 기초학력 보장과 개별 맞춤형 교육실현을 위한 차원에서 마련됐다.

강은희 대구교육감은 "학령인구와 교원정원 감소 등 어려운 여건 속에서 학교 의견 수렴과 다양한 분석을 통해 적정 학급이 편성될 수 있도록 노력했다"며, "앞으로도 학생 한명 한명의 성장을 지원하는 개별맞춤형 교육을 지속적으로 확대하고 다양한 방안으로 미래 교육환경에 대응해 나가겠다"라고 말했다.





