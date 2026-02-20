[특징주]스피어, 52주 신고가…美 우주항공 업체 공급 계약

미국 글로벌 우주항공 발사업체와 공급계약을 맺은 스피어 스피어 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 48,350 전일대비 4,250 등락률 +9.64% 거래량 2,263,540 전일가 44,100 2026.02.20 09:44 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세같은 기회를 더 크게? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로[클릭 e종목]"스피어, 스페이스X 핵심 파트너" 전 종목 시세 보기 close 가 52주 신고가를 찍었다.

20일 오전 9시23분 기준 스피어는 전일 대비 5900원(13.38%) 오른 5만100원에 거래되고 있다. 장중 5만4000원을 찍으며 52주 신고가를 기록하기도 했다.

앞서 전날 스피어는 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 416억2460만7557원 규모의 특수합금 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 매출액 대비 1627.38%다. 계약 기간은 지난 14일부터 4월24일까지다.

또 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 16억9912만5566원 규모의 특수합금 공급계약도 체결했다. 계약기간은 지난 15일부터 내년 1월11일까지다.

계약상대방의 영업기밀 비공개 요청으로 구체적인 회사명은 공개되지 않았다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>