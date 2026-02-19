본문 바로가기
강기윤 한국남동발전 사장 퇴임 … "성장 응원·지지할 것"

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.19 20:28

강기윤 제9대 한국남동발전 사장이 19일 경남 진주 본사 대강당에서 임직원들이 참석한 가운데 퇴임했다.


한국남동발전은 강 사장이 2024년 11월 취임 후 해남태양광 인허가 이슈, 분당현대화사업공사와 고성복합 LNG 배관공사 인허가 및 목재펠릿 REC 가중치 개선 등 굵직한 현안들을 해결했다고 설명했다.

특히 지난해 발표된 공공기관 경영평가에서 A등급을 달성했고, 권익위 종합청렴도평가 1등급, 안전관리등급제 최고등급을 달성하며 명실상부 대한민국 대표 공기업으로 이끌었다고 평가했다.


또 2040 미래로 비전을 선포하고 에너지전환을 위한 신규사업을 적극적으로 추진해 회사 최초 LNG 직도입 계약 체결, 서울 마곡 집단에너지사업 우선협상대상자 선정, 금산양수발전소 건설 추진 등도 이뤘다고 덧붙였다.


강 사장의 재임 기간은 내년 11월까지로, 3년 임기를 모두 채우기 전에 조기 퇴임했다.

그는 오는 6·3 전국동시지방선거에서 창원시장 후보로 출마할 것으로 알려졌다.


강 사장은 퇴임식에서 "앞으로도 한국남동발전이 더욱더 성장해 나갈 수 있도록 응원하고, 지지하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
