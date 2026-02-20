"사과 하나 집었다가 동공 지진"…명절 끝났는데 집 나간 물가는 안 돌아오네

농축산물 주요 성수품 가격 명절 전후 상승세

정부 민생물가 특별관리 관계장관 TF 구성

민생품목 집중 점검 예고

대형마트 등 명절 이후 물가안정 프로모션

정부가 장바구니 물가안정을 목표로 장관급 태스크포스(TF)를 출범한 가운데 해마다 명절 전후로 소비자 부담을 키웠던 주요 농축산물의 가격 상승세가 꺾일지 주목된다.

20일 국가통계포털(KOSIS) 소비자물가지수(2020=100)에 따르면 고기와 과일, 채소 등 주요 성수품의 가격은 2023년 이후 최근까지 설 이후에도 가격이 내려가지 않고 상승하는 흐름을 보였다. 대표적으로 사과의 소비자물가지수는 설 명절이 있는 2024년 1월과 2월 각각 150.21과 163.71을 기록했고 지난해 1월과 2월에도 각각 146.96과 160.01로 기준치보다 높았다. 배는 지난해 설 이후인 2월 소비자물가지수가 188.44를 찍었고 같은 기간 국산 쇠고기와 돼지고기, 달걀, 오이 등도 각각 107.58과 119.26, 132.71, 182.33으로 기준치를 상회했다.

주요 농축산물 가격은 올해 설 이후로도 평년보다 오름세를 유지할 가능성이 크다. 한국농수산식품유통공사(aT)가 운영하는 농수산물 유통정보 '카미스(KAMIS)'에 따르면 쇠고기(한우) 도매가격은 연휴 직전인 지난 13일 기준 ㎏당 2만1611원으로 평년 대비 22.1% 비쌌다. 돼지고기(1+등급)는 ㎏당 5113원으로 평년 대비 17.1% 상승했고, 달걀(특란·30개) 가격은 15.1% 증가한 5193원을 형성했다. 채소류에서는 오이(다다기) 100개의 도매가가 9만4091원으로 평년 대비 31.3% 상승했고, 청양고추(10㎏)는 133만905원으로 28.6% 올랐다. 농축산물 도매가격은 대략 1주일 시차를 두고 소매가격에 연동되는 만큼, 설 연휴 이후 소비자 가격에 상승분이 반영될 것으로 보인다.

한국농촌경제연구원(KREI)은 최근 발간한 '설 명절 대비 농축산물 물가안정대책 진단과 과제' 보고서에서 사과와 배 등 과실류 가격이 최근 설 이후에도 계속되는 원인을 분석하면서 "설 이후 수요에 비해 공급이 부족한 상황이 만성화돼 가격 상승 추세가 지속되고 있다"고 짚었다. 그러면서 "과실 전체 수요는 과거와 비교해 큰 변화가 없지만 소비자들이 선호하는 대과 물량이 줄어들면서 등급 기준 상품은 평년보다 높은 가격에 거래되고 중품은 상대적으로 낮은 가격에 소매시장에서 거래되는 양상이 나타난다"고 덧붙였다.

이에 정부는 지난 11일 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 의장으로 하고 공정거래위원장이 부의장을 맡는 '민생물가 특별관리 관계장관 TF'를 구성하고 올해 상반기 집중 운영에 들어갔다. TF는 ▲ 불공정거래 점검팀 ▲ 정책지원 부정수급 점검팀 ▲ 유통구조 점검팀 등 3개 팀으로 구성했다. 구 부총리는 "국민 생활과 밀접한 민생품목을 집중적으로 점검해 불공정거래 행위를 척결하고, 왜곡된 유통구조가 있다면 신속히 바로잡겠다"고 강조했다.

유통업계도 정부 기조에 맞춰 명절 이후 물가안정에 역량을 집중하고 있다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 200 등락률 +0.18% 거래량 452,232 전일가 111,300 2026.02.19 15:30 기준 관련기사 조선호텔, 김치로 美·日 공략…K-푸드 세계화 나선다"설날 아침 나갔다 낭패"…쇼핑스팟 '연휴 휴무일' 총정리종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...연 5%대 금리로 4배까지 전 종목 시세 보기 close 는 오는 25일까지 생필품과 먹을거리를 중심으로 할인 행사를 진행한다. 브랜드 돈육 앞다리·뒷다리살(냉장)과 냉동한우 3종을 신세계포인트 적립 시 20% 할인해 주고, 태블릿, 병행수입 가방 등 신학기용품은 최대 30% 할인한다.

롯데마트는 오는 25일까지 수입 돼지고기 행사 '끝돼 DAY'를 열고, 대표 상품 '끝돼 삼겹살·목심(각 100g·냉장·캐나다산)'을 엘포인트(L.POINT) 회원 대상으로 990원에 선보인다. 홈플러스도 마이홈플러스 멤버십 대상으로 40% 할인을 적용해 '미국산 초이스 부채살·프라임 척아이롤'을 각각 2760원과 2820원에, '미국산 초이스 갈비살(100g)'은 3990원에 판매한다. '새벽수확 양상추(통·국내산)'는 멤버십 특가로 반값인 1990원에 내놓는다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>