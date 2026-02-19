동의과학대 위탁 부산진구급식센터, ‘사업계획 보고·집합교육’ 개최

원장·시설장·교사 맞춤 위생·영양 교육… 참석률 90% 육박

동의과학대학교(총장 김영도)가 위탁 운영하는 부산진구 어린이·사회복지급식관리지원센터(센터장 한진숙)가 지난 1월 8일부터 27일까지 '2026년 사업계획 보고와 집합교육'을 개최했다.

동의과학대 위탁 부산진구급식센터가 ‘사업계획 보고·집합교육’을 갖고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 교육은 2026년 센터 주요 사업 계획을 공유하고, 대상별(원장·시설장·교사) 맞춤형 위생·안전·영양 교육을 통해 급식소의 효율적 운영과 안전한 급식 환경 조성을 지원하기 위해 마련됐다. 교육은 부산진구청, 동의과학대학교, CJ프레시웨이 키키존에서 순차적으로 진행됐다.

교육은 ▲어린이급식소 원장(1월 8일) ▲기타시설 시설장(1월 9일) ▲사회복지급식소 시설장(1월 20일) ▲어린이급식소 교사(1월 27일) 등 총 4차례에 걸쳐 실시됐다. 어린이급식소 원장 90.1%, 교사 88.7%, 기타시설 시설장 87.9%가 참석하는 등 높은 참여율을 기록했다.

2023년부터 지원 중인 사회복지급식소 교육에도 시설장 과반수가 참석해 위생·안전 관리에 대한 높은 관심을 보였다.

주요 내용은 2026년 사업계획 보고를 시작으로 어린이 식단 활용법, 식재료 원료와 손 위생 관리, 어린이급식소 식품 알레르기 관리 방법 등 실무 중심 강의로 구성됐다. 특히 사회복지급식소 시설장 대상 교육에서는 CJ프레시웨이 요리 전문가와 연계해 '저당 연어＆샐러드 만들기' 실습을 진행해 큰 호응을 얻었다. 이날 농인 시설장이 참석함에 따라 수어 통역사를 별도로 배치하는 등 소외 없는 교육 환경도 마련했다.

참석자들의 만족도도 높았다. 어린이급식소 원장들은 "보육 현장의 어려움을 이해하고 적극적으로 컨설팅해줘 감사하다"고 밝혔으며, 교사들 역시 "영유아 식품 알레르기 관리법 교육이 매우 유익했다"고 평가했다.

부산진구어린이·사회복지급식관리지원센터는 영양사가 없는 소규모 어린이·사회복지 급식소를 대상으로 급식관리 지원을 수행하고 있으며, 대상별 맞춤형 교육과 다양한 특화 사업을 운영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>