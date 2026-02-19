[오늘의신상]"설레는 신학기 준비" 스타벅스, ‘백 투 스쿨’ 신상품 출시

키즈부터 대학생까지 ‘라이프스타일’ 맞춘 다양한 굿즈

스타벅스 코리아가 신학기 시즌을 앞두고 학생들의 새로운 시작을 응원하는 '백 투 스쿨(Back to school)' 굿즈를 선보인다.

스타벅스 코리아는 키즈부터 대학생까지 라이프스타일에 맞춰 폭넓게 사용할 수 있는 텀블러, 크로스백, 보냉백 세트 등으로 구성된 새로운 굿즈를 출시했다고 19일 밝혔다.

스타벅스의 스테디셀러인 '나수 텀블러 355mL'는 블루와 핑크 색상으로 새롭게 만나볼 수 있다. 나수 텀블러는 가벼운 무게와 접이식 손잡이로 휴대가 간편할 뿐만 아니라 밀폐형 뚜껑으로 안전하게 사용할 수 있어 인기가 높은 상품이다.

이와 함께 아이 혼자서도 쉽게 마실 수 있는 스트로 리드와 탈착형 네임텍이 특징인 '포지티브 러브 워터 보틀', 키 체인을 달아 개성 있게 연출할 수 있는 '포지티브 미니 크로스백' 등 어린이를 위한 키즈 컬렉션 굿즈를 출시한다.

특히 스타벅스 앱 온라인 스토어에서는 스타벅스의 대표 캐릭터인 베어리스타를 활용한 '포지티브 베어리스타 네임택'도 있다. 축구부터 태권도, 피아노, 미술, 발레 등 다양한 활동을 하는 베어리스타의 모습을 담았다.

또한 가벼운 무게의 '포지티브 지켜팟 보냉백 세트', 밀폐 리드로 내용물이 잘 새지 않는 '포지티브 몰리 워터보틀 769ml', 더블월 구조로 물기가 잘 생기지 않는 '포지티브 보코 콜드컵' 등 외부 활동이 많은 아이와 중고등학생을 위한 상품도 선보인다. 함께 선보이는 '포지티브 룰렛 참'은 버튼을 누르면 아트웍이 돌아가 행운 메시지를 확인할 수 있는 재미를 더했다.

이 밖에도 스타벅스는 앱 내 온라인 스토어에서 백 투 스쿨 기획전을 통해 다음 달 3일까지 5만원 이상 구매 시 적용 가능한 10% 할인 쿠폰을 제공한다. 일부 텀블러와 보온병은 각인 서비스도 가능해 선물하기에도 안성맞춤이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>