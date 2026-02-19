본문 바로가기
청와대

12·3 계엄 극복한 '대한민국 시민', 노벨평화상 추천…李대통령 "인류사의 모범"

임철영기자

입력2026.02.19 09:26

00분 40초 소요
세계 정치학자들 노벨위원회에 추천
소식 접한 李대통령 "대한민국은 합니다!"

12·3 비상계엄을 극복한 '대한민국 시민'이 노벨평화상 후보로 추천됐다. 소식을 접한 이재명 대통령은 소셜미디어(SNS)에 응원의 메시지를 남겼다.

12·3 계엄 극복한 '대한민국 시민', 노벨평화상 추천…李대통령 "인류사의 모범"
19일 김의영 서울대 정치외교학부 교수에 따르면 세계정치학회(IPA) 전·현직 회장 등 일부 정치학자들은 지난 1월 노벨위원회에 한국 시민 전체(Citizen Collective)를 노벨평화상 후보로 추천했다.


추천인들은 불법 비상계엄을 저지한 시민의 노력을 '빛의 혁명'이라고 명명하고, 헌법적 위기를 내전이나 탄압 없이 비폭력적 시민 참여로 극복해낸 세계 모범 사례라는 점에 의견을 모은 것으로 전해졌다

이를 토대로 지난해 7월 IPA 서울총회 조직위원장을 맡은 김 교수가 '빛의 혁명'의 개요, 역사적 배경, 국제적 의의 등을 담은 영문 설명자료를 노벨위원회에 제출했다.


김 교수는 "세계적인 민주주의 후퇴 시기에 한국이 6개월 만에 내란을 극복하고 민주주의를 회복하는 과정을 전 세계가 놀랍게 지켜보지 않았느냐"며 "그 중심에 소위 민주주의 복원력이라는 우리 국민의 힘이 있었다"고 밝혔다.


이 대통령도 소식을 접하고 엑스(X·옛 트위터)에 "인류사의 모범이 될 위대한 대한 국민의 나라, 대한민국이었기에 가능했다"며 "대한민국은 합니다!"라고 응원의 메시지를 남겼다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월 3일 발표한 '빛의 혁명 1주년 대국민 특별성명'에서 "대한 국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다"며 "대한 국민이 노벨평화상을 받는다면 갈등과 분열로 흔들리는 모든 국가에 크나큰 전환점이 될 것"이라고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
