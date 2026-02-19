본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

"성인나이트는 일탈인가 저항인가"…역사박물관, 25일 콜로키움

이종길기자

입력2026.02.19 09:07

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장세길 위원, 2000년대 밤 문화 분석
IMF 이후 3040세대 해방구 역할 고찰

"성인나이트는 일탈인가 저항인가"…역사박물관, 25일 콜로키움
AD
원본보기 아이콘

대한민국역사박물관은 오는 25일 오후 2시 박물관 6층 제2 강의실에서 '제2차 근현대사 콜로키움'을 연다. 2000년대 초반 한국 밤 문화의 상징이던 '성인나이트클럽'을 사회·문화적으로 조명한다.


발표자로 나서는 장세길 전북연구원 선임연구위원은 2002년부터 2003년까지 현장에서 직접 수집한 자료를 공개한다. 주제는 '일상의 카니발: 성인나이트클럽, 일탈과 저항의 경계'다.

장 위원은 IMF 경제 위기 극복과 주5일제 시행 등 당시 시대상을 배경으로 3040세대의 해방구 역할을 했던 나이트클럽의 이중성을 분석한다. 특히 '부킹(즉석 만남)' 문화에 내재한 가부장적 질서와 자본주의적 욕망, 그리고 이에 대한 일탈과 저항의 의미를 짚는다.


한수 대한민국역사박물관장은 "과거 유흥문화를 단순히 회고하는 데 그치지 않고, 오늘날 개인화된 욕망의 구조를 성찰하는 계기를 마련할 계획"이라고 말했다.


행사는 별도 신청 없이 누구나 자유롭게 참석할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

22년 고집이 1398만분의 1 뚫었다…똑같은 번호로 결국 51억원 복권 당첨

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

에어포스원도 트럼프 취향대로 꾸민다…황금·성조기 빛깔로 도색

새로운 이슈 보기