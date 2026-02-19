까사미아, 프리미엄 안마의자 '캄포 레스트' 출시

첫 안마 기능 탑재 제품

신세계까사는 가구 브랜드 까사미아가 프리미엄 안마의자 '캄포 레스트(CAMPO REST)'를 출시했다고 19일 밝혔다.

캄포 레스트는 까사미아 최초의 안마 기능 탑재 제품으로, 최근 소형화되고 감각적인 디자인으로 진화하는 '테크 가구' 트렌드에 대응해 기획했다. 헬스테리어(Health+Interior) 트렌드 확산과 함께 가구 브랜드만의 미감과 기준으로 안마의자 시장에 새로운 선택지를 제시한다는 계획이다.

까사미아 캄포레스트(CAMPO REST). 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

캄포 레스트는 일반 체어 모드에서 신체가 가장 안정감을 느낀다고 알려진 100도의 고정 각도를 적용했으며, 넉넉한 깊이의 좌방석과 두께감 있는 등시트·등쿠션을 더해 캄포 특유의 착석감을 구현했다. 리클라이닝 모드에서 무중력 버튼을 활용하면 상체는 최대 150도, 하체는 최대 80도까지 상·하체 각도를 각각 조절할 수 있다.

마사지 기능은 책상 앞에서 앉은 자세로 다양한 작업을 수행하는 현대인의 라이프스타일을 반영해 피로가 집중되는 상반신 중심으로 설계됐다. 총 15가지 안마 프로그램이 탑재돼 개인의 컨디션에 따라 다양한 마사지 스타일을 선택할 수 있다.

또한, 자동 체형 스캐닝 기능을 통해 사용자의 신체 구조를 인식한 후 맞춤형 안마를 제공한다. 헤드보드는 개인의 머리 위치에 맞춰 조절 가능한 구조로 제작됐다. 여기에 3단계 온열 조절 패드와 함께 블루투스 스피커, C타입 고속 충전 포트 등 편의 기능도 탑재됐다.

신세계까사 관계자는 "까사미아는 고객의 다양한 니즈를 반영해 '캄포'의 세계관을 지속 확대, 압도적인 편안함과 타임리스 디자인 등 캄포만의 아이덴티티를 색다르게 경험할 수 있도록 노력할 것"이라 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>