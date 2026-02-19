본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

에어로케이, 청주~타이중 노선 취항 성공… 대만 하늘길 확장

최영찬기자

입력2026.02.19 08:26

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

설 연휴 부정기편 높은 탑승률…정기편 전환 검토

에어로케이 항공은 설 연휴 기간 대만 현지 여행사들과 협업해 청주~타이중 부정기 노선을 성공적으로 운항했다고 19일 밝혔다. 인구 약 290만명 규모의 대만 제2도시 타이중의 현지 수요를 청주공항으로 유치하는 성과를 거뒀으며 향후 정기편 개설을 위한 세부 검토에 착수했다.

에어로케이 항공 직원들이 타이중 노선 취항 기념 사진을 촬영하고 있다. 에어로케이

에어로케이 항공 직원들이 타이중 노선 취항 기념 사진을 촬영하고 있다. 에어로케이

AD
원본보기 아이콘

이번 타이중 취항은 단거리 고수요 시장인 대만에 운항 역량을 집중하고 타이베이를 넘어 주요 거점 도시를 연결하는 네트워크 전략의 일환이다. 이를 통해 안정적인 수요 기반을 확보하는 동시에 청주공항 중심의 국제 노선 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

운항 실적도 상승세다. 2023년 9월 첫 취항한 청주~타이베이 노선은 현재 하루 2회 운항으로 확대됐으며 충청권 여행객과 대만 현지 관광객 사이에서 인지도를 높이고 있다. 특히 타이베이 노선 탑승객의 약 15%가 대만 현지인으로 구성돼 청주공항을 통한 외국인 관광객 유입과 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다는 평가다.

에어로케이는 현재 청주~타이베이, 청주~타이중을 비롯해 청주~펑후, 인천~가오슝, 인천~화롄 노선 등을 운영하며 대만 내 주요 거점을 연결하는 네트워크를 구축하고 있다.

에어로케이 관계자는 "대만은 한국과 거리가 가까워 재방문율이 높은 시장"이며 "타이베이를 넘어 타이중과 화롄 등 대만의 다양한 매력을 연결하는 노선 다변화 전략을 통해 청주공항의 국제적 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

설 연휴는 끝났지만…최장 9일 연휴, 여러 차례 온다

"미국을 다시 건강하게" 웃통 벗고 냉수목욕한 72세 美 보건장관

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

에어포스원도 트럼프 취향대로 꾸민다…황금·성조기 빛깔로 도색

새로운 이슈 보기